REGIONE AUTONOMA TN-AA/SÜDTIROL * GUERRE E CATASTROFI NATURALI: « PROGETTI UMANITARI, PRESENTAZIONE DOMANDE ENTRO IL 2/10 »

09.24 - mercoledì 13 settembre 2023

Regione: Presentazione domande progetti umanitari entro il 2 ottobre. Si avvisa che il 2 ottobre 2023 scade il termine per la presentazione delle domande di contributo alla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per progetti umanitari per aiuti in paesi che sono stati colpiti da guerre o catastrofi naturali, ovvero che si trovano in gravi difficoltà di carattere economico, sociale o formativo. Le domande di contributo potranno essere presentate tramite consegna diretta agli uffici regionali competenti entro lunedì 2 ottobre (ore 16.00) oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo pec “europa@pec.regione.taa.it” entro lunedì 2 ottobre (ore 24.00) oppure tramite spedizione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (fa fede la data del timbro postale). Potranno essere presentate anche più domande di contributo da parte dello stesso soggetto richiedente.

I richiedenti con sede in provincia di Trento dovranno rivolgersi alla Ripartizione III, Minoranze linguistiche, integrazione europea e giudici di pace – Ufficio per l’Integrazione europea e gli aiuti umanitari a Trento in via Gazzoletti, n. 2, 0461/201489 – 0461/201416 o consultare il sito www.regione.taa.it .

I richiedenti con sede in provincia di Bolzano dovranno rivolgersi alla Ripartizione III, Minoranze linguistiche, integrazione europea e giudici di pace – Ufficio per l’Integrazione europea e gli aiuti umanitari a Bolzano in Piazza Università, n. 3, 0471/322121 – 0471 322122 o consultare il sito www.regione.taa.it