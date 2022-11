PAT * LONA LASES: « DOMANI IL COMMISSARIO USCENTE SECCHI CONSEGNERÀ LE “CHIAVI” DEL COMUNE ALL’EX QUESTORE DI TRENTO FRANCINI »

18.05 - martedì 22 novembre 2022

Lona Lases: domani alle 11.00 la conferenza stampa.Alla presenza del presidente della Provincia, Fugatti e dei commissari Secchi (uscente) e Francini. Una sorta di scambio di testimone, effettivo ma al tempo stesso dal grande valore simbolico. È quello in programma domani mattina a Lona Lases quando, alle ore 11, alla presenza del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, il commissario uscente, Federico Secchi, consegnerà le “chiavi” del comune al nuovo commissario, l’ex questore di Trento, Alberto Francini. Quest’ultima, “Una figura di garanzia – aveva affermato Fugatti nell’annunciare la scelta – per dare alla comunità la giusta serenità per ricostruire le condizioni per una normale gestione democratica della cosa pubblica.

Per l’occasione è previsto un momento con la stampa, alle ore 11, nella sede municipale. Sarà l’occasione per ringraziare Federico Secchi per il suo impegno e parlare con il nuovo commissario degli obiettivi che la sua reggenza punta a raggiungere.