CIA (AGIRE) * PROPOSTA E APPROVAZIONE RISOLUZIONE: « FAVORIRE LA NATALITà, ACCRESCERE LA COMPETITIVITà ED EVITARE LO SPOPOLAMENTO DELLE VALLI »

RISOLUZIONE N. 3

approvata dal Consiglio della Provincia autonoma di Trento nella seduta del 31 luglio 2019

Premesso che:

il DEFP 2020-2022 è il primo Documento di economia e finanza provinciale dell’attuale Esecutivo ed è stato approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 990 di data 28 giugno 2019;

esso individua, con riferimento al periodi di validità del bilancio di previsione 2020-2022, le politiche da adottare per il conseguimento degli obiettivi di medio e lungo periodo definiti nel programma di legislatura e nel Programma di sviluppo provinciale della XVI legislatura.

Considerato che:

la crescita dell’economia trentina prosegue nonostante alcuni segnali di rallentamento;

per il 2019 si stima un PIL comunque in aumento (tra lo 0,3 per cento e lo 0,5 per cento), in miglioramento negli anni successivi;

il mercato interno mostra una sostanziale stabilità per il 2019, dentro un contesto favorevole per le imprese femminili, per i giovani e per le start up innovative;

le esportazioni confermano il trend di crescita, con ancora l’Europa come mercato di riferimento;

il mercato del lavoro prosegue il suo consolidamento, con un tasso di occupazione in linea con le medie europee; il tasso di attività è elevato con margini di miglioramento della partecipazione al lavoro ed un tasso di disoccupazione relativamente contenuto.