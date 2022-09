PAT * SCUOLE INFANZIA: « LUNEDÌ 5 SETTEMBRE AL VIA L’ANNO SCOLASTICO, I BAMBINI ISCRITTI SONO 12.702 »

12.15 - giovedì 01 settembre 2022

Scuole dell’infanzia, lunedì 5 settembre al via l’anno scolastico. Sono 12.702 i bambini iscritti. Lunedì 5 settembre 2022 prenderà il via l’anno scolastico 2022/2023 delle scuole dell’infanzia. Dopo un’estate che ha visto le scuole aperte anche nel mese di luglio, la ripresa delle lezioni sarà regolare.

I dati più significativi riferiti alle iscrizioni indicano che i bambini iscritti per il prossimo anno sono 12.702; di questi 7.749 (61%) frequenteranno le scuole equiparate e 4.953 (39%) le scuole provinciali. Le iscrizioni rispetto allo scorso anno evidenziano una flessione pari al 3,93%; quest’ultima si riflette sul numero di sezioni attivate che sono 643, di cui 257 nelle scuole dell’infanzia provinciali e 386 nelle scuole equiparate. Il numero di scuole è pari a 264, distribuite sull’intero territorio provinciale, di cui 111 provinciali e 153 equiparate.

In merito all’organizzazione viene confermato il parametro approvato lo scorso anno che prevede l’accoglimento di 24 bambini per sezione anziché 25, questo al fine di rispondere in maniera più appropriata e prudenziale al contenimento della pandemia e per contrastare contestualmente il calo di sezioni dovuto alla riduzione di iscritti.

La domanda delle famiglie per la fruizione del servizio di prolungamento d’orario continua ad essere particolarmente rilevante. Sono infatti 7.781 dei complessivi 12.702, i bambini per i quali è stata fatta richiesta di prolungamento fino alle tre ore giornaliere, rispetto alle sette ore di apertura standard. L’invarianza registrata nei dati delle richieste presentate per il servizio di prolungamento dell’orario giornaliero di scuola conferma che le famiglie hanno accolto positivamente la proposta introdotta lo scorso anno per rispondere alle esigenze di conciliazione familiare, di un servizio di prolungamento annuale organizzato per 10 mesi di attività didattica, anziché per singoli mesi o frazioni di anno scolastico.

In tema di organico, gli insegnanti sono 2.045 dei quali 1.202 alle scuole equiparate e 843 alle scuole provinciali. Sul totale 1.202 hanno un incarico a tempo pieno (25 ore settimanali) e 631 a tempo ridotto.

Il costo del programma annuale delle scuole dell’infanzia provinciali ed equiparate, per l’anno 2022/2023, ammonta a 87,9 milioni di Euro.

L’inaugurazione del nuovo anno scolastico avverrà simbolicamente presso tre scuole del territorio alla presenza dell’assessore all’istruzione, università e cultura, del dirigente generale del Dipartimento istruzione e cultura e del dirigente del Servizio attività educative per l’infanzia.

Lunedì 5 settembre 2022

ore 08.00

Scuola dell’infanzia provinciale M.R. Giò Batta Partelloni

Meano – Via delle Sugarine 38

ore 09.00

Scuola dell’infanzia equiparata di Vigo Meano – Federazione provinciale scuole materne

Vigo Meano – Via Madonna dei Prati 3

ore 10.00

Scuola dell’infanzia equiparata Zanella – COESI

Trento – Via Tommaso Gar, 1