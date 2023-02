CONSIGLIO PAT * DALZOCCHIO (LEGA) – PROPOSTA DI MOZIONE: « IMPEGNI A SOSTEGNO DEL CREDITO COOPERATIVO, IN TRENTINO 14 CASSE RURALI / 330 SPORTELLI / 130 MILA SOCI / 491 MILA CLIENTI / 2.000 DIPENDENTI »

Con Regolamento 575/2013 e Direttiva 36/2013, quasi dieci anni fa, l’Unione europea prevedeva che le Banche di Credito Cooperativo e le Casse Rurali appartenenti ai gruppi bancari cooperativi (ICCREA e Cassa Centrale) fossero singolarmente qualificate come sistemiche, ossia significant sotto il profilo del rischio.

Di conseguenza, le nostre Casse Rurali, di dimensioni contenute, con un attivo al di sotto dei 5 miliardi di euro e strutturalmente non complesse, sono classificate – appunto – significant e, in quanto tali, soggette a rigorosi oneri e stringenti controlli in materia di rischio dell’attività bancaria tipiche di realtà ben più consistenti.

Le peculiarità delle nostre Casse Rurali e Banche di Credito Cooperativo, al contrario, giustificherebbero una maggior adeguatezza delle regole loro applicabili, che non significa attenuazione del rigore dei controlli e della gestione del rischio ma proporzionalità.

Oltre alle dimensioni e agli utili, sicuramente al di sotto delle soglie di riferimento, le Casse Rurali sono infatti caratterizzate dalla finalità mutualistica e dall’assenza di finalità lucrative individuali, dalla funzione di presidio dei territori e della comunità, dalla cura per la relazione con la clientela.

La nostra Provincia ospita sul suo territorio 14 Casse Rurali Trentine, presenti con 330 sportelli, che vantano 130.000 soci, ben 491.000 clienti e circa 2.000 dipendenti.