PROTEZIONE CIVILE – ROMA * MALTEMPO: «ALLERTA ARANCIONE IN LOMBARDIA, IN ARRIVO PIOGGE E TEMPORALI AL NORD E AL CENTRO»

18.04 - martedì 14 maggio 2024

Un’ampia struttura depressionaria presente sull’Europa occidentale, in lento avvicinamento verso i settori mediterranei, determinerà una fase di maltempo su gran parte delle regioni settentrionali e su parte di quelle centrali, in particolare sulle zone alpine e prealpine con piogge anche diffuse. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento ( www.protezionecivile.gov.it ).