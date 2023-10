MUSE E LIFE FRANCA / TRENTO * RISCHIO ALLUVIONALE: « ESPERIMENTI, SCIENCE TALK E SIMULAZIONI PER CONOSCERE E AFFRONTARE I DISASTRI NATURALI (13/10 -10.00) »

11.31 - venerdì 6 ottobre 2023

MUSE e LIFE FRANCA, il progetto europeo dedicato alla conoscenza e anticipazione del rischio alluvionale, aderiscono alla Giornata internazionale per la riduzione dei disastri istituita dall’ONU nel 1989 per sensibilizzare e aumentare la consapevolezza sui rischi naturali. Venerdì 13 ottobre dalle 10 alle 19 si potrà accedere con il solo biglietto di ingresso al museo al programma di attività interattive, corner di approfondimento e science talk. Tra le proposte più accattivanti: esperimenti su eruzioni vulcaniche, terremoti, alluvioni e frane, giochi di ruolo e attività che simulano il salvataggio in montagna, a seguito di un evento calamitoso.

Per le scuole secondarie di secondo grado, viene proposta un’attività educativa e di formazione e lo spettacolo “Da qui alla luna”, nell’ambito della proposta di Teatro e Scienza promosso da MUSE – Museo delle Scienze in collaborazione con il Centro Servizi S. Chiara di Trento. Si segnala infine che, nel pomeriggio, avrà luogo nella sala conferenze del MUSE un incontro aperto alle amministrazioni comunali trentine, organizzato dal Dipartimento Protezione Civile, Foreste e Fauna della Provincia autonoma di Trento nell’ambito della “Settimana Nazionale della Protezione Civile”. Una giornata per sensibilizzare e aumentare la consapevolezza sui rischi.

Si può convivere con i pericoli naturali, come alluvioni, frane o terremoti, senza paura e allarmismo, ma con un senso di responsabilità condivisa? Il MUSE con gli altri partner di LIFE FRANCA, progetto europeo dedicato alla conoscenza e anticipazione del rischio alluvionale nelle Alpi, aderiscono alla Giornata mondiale per la riduzione dei disastri naturali e ai suoi obiettivi proponendo una serie di attività interattive, science talk e corner di approfondimento. Le attività non abbisognano di prenotazione e sono liberamente disponibili a tutti – famiglie e scuole comprese – nelle sale del museo.

Claudia Lauro, curatrice del progetto per il MUSE, spiega: “Prevenzione e anticipazione sono elementi chiave su cui gli Stati e le Nazioni Unite si concentrano sempre più, dando importanza alle capacità delle comunità, presenti sul territorio, di rispondere alle sfide che anche il cambiamento climatico costringe ad affrontare. La mitigazione dei rischi idrogeologici e naturali in generale – infatti – non può prescindere da una diffusa conoscenza dei pericoli presenti sul territorio e dalla prevenzione che dipende dalla collaborazione di tutti: decisori, tecnici e cittadini”.

Programma

Geoshow: acqua, terra, fuoco

Science talk con esperimenti su eruzioni vulcaniche, terremoti, alluvioni e frane, per indagare insieme i principali pericoli naturali e favorire la prevenzione dei rischi.

Alle 11.30 e alle 14.30

Alluvioni & co

Science talk per conoscere il rischio alluvionale, quali sono stati gli eventi più significativi nel mondo e in Italia e cosa si intende per previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi idrogeologici.

Alle 13.30 e alle 16.30

Allerta alluvioni & emergenza terremoti: tutti pronti!

Simulazione con gioco di ruolo di una situazione di allerta alluvione o emergenza. terremoto.

Fruizione libera dalle 11 alle 17

Salvataggio in alta quota

Attività interattiva dove è possibile simulare il salvataggio in montagna a seguito di un evento calamitoso.

Fruizione libera dalle 11 alle 17

Si segnala inoltre che nel pomeriggio del 13 ottobre avrà luogo nella sala conferenze del MUSE il workshop “Protezione civile e sindaci: il primo presidio del territorio”, un incontro con i primi cittadini del Trentino per l’illustrazione del sistema di Protezione civile, organizzato dal Servizio Prevenzione Rischi e CUE della Provincia autonoma di Trento nell’ambito della “Settimana Nazionale della Protezione Civile”, in collaborazione con il MUSE.

E infine:

Appuntamento formativo per i docenti, spettacolo teatrale

in collaborazione con Centro Culturale S. Chiara

Mercoledì 11 ottobre orario 16.30-18.30

Da qui alla Luna

La tempesta “Vaia” è stato un evento inedito che, in termini di pioggia caduta, ha superato sia l’alluvione catastrofica del 1882 che quella del 1966, e ha dato vita a venti che hanno raggiunto i 191 km all’ora sul passo Manghen. Direttamente da chi ha gestito in prima persona l’emergenza “Vaia” in Trentino, la formazione ripercorre le drammatiche ore degli ultimi giorni di ottobre del 2018, descrivendo l’eccezionale fenomeno metereologico e i dissesti che ha generato. Interviene Roberto Coali, già Dirigente del Servizio Bacini Montani – Provincia autonoma di Trento. Per iscrizioni: impara@muse.it

Venerdì 27 ottobre ore 10

Teatro Sociale – Trento

SPETTACOLO Da qui alla Luna

Di Matteo Righetto con Andrea Pennacchi, Giorgio Gobbo e con l’Orchestra del Conservatorio “Bonporti” di Trento diretta da Lorenzo Pagliei

Regia Giorgio Sangati

