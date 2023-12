RAI 1 – “ DON CARLO – SCALA DI MILANO “ * 7 DICEMBRE 2023, « OPERA IN QUATTRO ATTI » (SEGUI DIRETTA VIDEO LIVE STREAMING)

15.11 - giovedì 7 dicembre 2023

Serata inaugurale della Scala di Milano Don Carlo – Opera in quattro atti – MUSICA – Dopo aver ripercorso lo sviluppo dei primi anni creativi di Verdi con le inaugurazioni di stagione dedicate a Giovanna d – ‘Arco, Attila e Macbeth, Riccardo Chailly torna a un capolavoro della maturità del compositore, Don Carlo, di cui ha consegnato al video una memorabile edizione ad Amsterdam alcuni anni fa. Il superbo dramma politico schilleriano composto per Parigi e riadattato per la Scala da Verdi è stato storicamente un appuntamento per i Maestri scaligeri, da Serafin a Toscanini, Abbado e Muti.

Per la nuova produzione torna alla Scala Lluís Pasqual, che dall’esperienza dal Teatre Llure di Barcellona agli anni con Strehler al Piccolo e all’Odéon di Parigi ha fatto della riflessione sul Barocco una costante della sua attività. – Conducono Milly Carlucci, Bruno Vespa e Serena Scorzoni Libretto di François-Joseph Méry e Camille du Locle Traduzione italiana di Achille de Lauzières e Angelo Zanardini Musica di Giuseppe Verdi Personaggi e Interpreti Filippo II, re di Spagna Michele Pertusi Don Carlo, infante di Spagna Francesco Meli Rodrigo, marchese di Posa Luca Salsi Il Grande inquisitore Ain Anger Un frate Jongmin Park Elisabetta di Valois Anna Netrebko La Principessa d’Eboli Elina Garanca Tebaldo, paggio d’Elisabetta Elisa Verzier Il conte di Lerma/Un araldo reale Jinxu Xiahou Una voce dal cielo Rosalia Cid Deputati fiamminghi Chao Liu, Wonjun Jo, Huanhong Li, Giuseppe De Luca, Xhieldo Hyseni, Neven Crnic – Orchestra e Coro del Teatro alla Scala Direttore Riccardo Chailly Regia Teatrale di Lluìs Pasqual Produttore esecutivo Elena Beccalli, Alessia Viscardi Regia televisiva Opera di Arnalda Canali Regia personalizzazione di Andrea Caradonna.