FGU-SATOS * PERSONALE ATA: « FINALMENTE IL SERVIZIO VOLTO IN TRENTINO VIENE RICONOSCIUTO NELLE GRADUATORIE DELLE ALTRE PROVINCE D’ITALIA »

13.15 - martedì 9 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

FINALMENTE IL SERVIZIO DEL PERSONALE ATA SVOLTO IN TRENTINO VIENE RICONOSCIUTO NELLE GRADUATORIE DELLE ALTRE PROVINCE D’ITALIA.

La lotta per il riconoscimento nel resto d’Italia del servizio svolto dal personale ATA in Trentino, al pari di quello svolto dai colleghi del resto d’Italia, è iniziata diversi anni fa con vari ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica.

Il sindacato FGU-SATOS ha sempre affiancato in questi anni i ricorrenti e ora si è giunti a questo riconoscimento che vale anche per i lavoratori di Bolzano e Valle d’Aosta.

Dal 2015 sono stati presentati diversi ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, accolti dopo il parere del Consiglio di Stato.

Le richieste e le segnalazioni si sono ripetute anche negli anni successivi. Nel 2017 sembrava ci fosse un primo accoglimento.

Nel febbraio 2020 il segretario provinciale si è recato al MIUR per rappresentare la situazione e i risultati dei vari ricorsi con l’allora responsabile degli ATA divenuto poi Direttore Generale del MIUR.

Il 14 agosto 2020 il MIUR ha inviato agli USR la nota dell’Istruzione prot. 24275 dell’11.8.2020 con la quale, sulla base dei pareri emessi dal Consiglio di Stato n. 1184 del 12.6.2020 e n. 3233 del 26.5.2010, si invitano gli Uffici Scolastici regionali a valutare i servizi prestati nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d’Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano. Alcuni USR hanno dato immediata applicazione tant’è che alcuni colleghi con il settembre 2020 hanno iniziato a lavorare in altre province. Nella primavera 2021 nell’emanare i bandi di 1 fascia e 3 fascia ATA e nel 2022 di sola 1 fascia ATA solo 3 USR hanno inserito la nota. Si è proceduto con singoli ricorsi della segreteria provinciale FGU-SATOS e altri al giudice del lavoro in cui veniva sempre riconosciuto il servizio e le spese processuali a carico del MIUR.

Quest’anno il Miur ha inviato la circolare per l’indizione dei bandi con l’indicazione del 2020

“…… in ordine alla valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti, si richiama la nota prot. DGPER n. 24681 del 14 agosto 2020, con la quale è stato trasmesso, alle Direzioni in indirizzo, il parere 1184 del 2020 del Consiglio di Stato, relativo alla valutazione dei servizi prestati nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Valle d’Aosta se dichiarato dai candidati.”.

Ora tutti i bandi emanati a livello provinciale entro il 18 Aprile 2023 riportano, pertanto, l’indicazione di dover riconoscere il servizio svolto in Trentino, Alto Adige e Valle d’Aosta. Il sindacato FGU-SATOS esprime il proprio ringraziamento a coloro che hanno avuto fiducia in esso ed evidenzia il raggiungimento dell’obiettivo della lotta affrontata a livello nazionale.

*

Il segretario provinciale

Ennio Montefusco