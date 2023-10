ALTERNATIVA POPOLARE * ELEZIONI OTTOBRE: “ BANDECCHI IN TRENTINO, DIVINA RAPPRESENTA LA POSSIBILITÀ DI RILANCIO PER L’AUTONOMIA “

23.49 - venerdì 13 ottobre 2023

Riccardo Corridore e Stefano Bandecchi, coordinatore nazionale di Alternativa Popolare, presenti questi giorni in Trentino per rilanciare Sergio Divina alla presidenza.

“Alternativa Popolare ha scelto in Trentino Sergio Divina perché rappresenta un’autentica possibilità di rilancio per l’autonomia”. Con queste parole, Riccardo Corridore ha esordito ieri pomeriggio, durante una conferenza stampa organizzata a Trento con l’intento di delineare e rilanciare il progetto politico di Alternativa Popolare per il Trentino.

“Il gruppo di persone che si sono candidate nelle tre liste di appoggio a Divina Presidente – ha proseguito Corridore – sono professionisti già realizzati nel loro percorso di lavoro e politico, oltre che giovani capaci ed intenzionati a perseguire una buona politica, nell’interesse dei cittadini. La situazione del Trentino oggi è allarmante, i dati in bilancio mostrano un gap fra Trentino e Alto Adige di 3 miliardi, con un governo privo di visione e zeppo invece di favoritismi”.

Dopo la conferenza stampa di ieri, Corridore è stato raggiunto oggi da Stefano Bandecchi, coordinatore nazionale di Alternativa Popolare, che è intervenuto nel pomeriggio e in serata durante due appuntamenti: alle 17 a Riva del Garda e alle 20 a Dimaro.

“Sergio Divina è il rappresentante non di un partito, ma di un brand politico. – ha dichiarato Bandecchi – Alternativa Popolare per il Trentinonon è la costola provinciale di Alternativa Popolare ma un movimento autonomo, come la provincia stessa che intende rappresentare e governare. Per questo, l’autonomia trentina va tutelata e fatta crescere. Penso che se Alternativa Popolare entrerà nel nuovo governo del Trentino, il Trentino si salverà. Se invece a vincere sarà nuovamente il centrodestra i problemi diventeranno enormi. Il centrodestra di oggi è molto diverso da quello di ieri, ma sempre fallimentare. Sergio Divina rappresenta oggi, a tutti gli effetti, l’Italia e l’Europa in Trentino”.