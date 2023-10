ASSOCIAZIONE TRANSDOLOMITES (POZZA FASSA – TN) * ZURIGO: PRESIDENTE GIRARDI, « APPREZZAMENTO AL PALAZZO “FERROVIE SVIZZERE” PER IL PROGETTO “FERROVIA AVISIO” »

07.53 - domenica 29 ottobre 2023

Nell’ Auditorium ‘Westlink’ a Zurigo Altstetten -nel palazzo delle Ferrovie Federali Svizzere- ha avuto luogo la conferenza di presentazione degli studi tecnico-economici delle ferrovia Avisio. Un evento che ha riscosso successo, organizzato dall’Associazione ingegneri del Trasporto pubblico -sezione Zurigo- e l’associazione trentina “Transdolomites”. I primi ad essersi stupiti dell’affluenza così massiccia sono stati gli svizzeri, assieme a noi naturalmente.

A fine lavori i commenti esternati sono stati molto positivi. E se tanta positività viene confermata in uno Stato che ha il migliore servizio di mobilità pubblica al mondo, l’unico esempio al mondo di biglietto unico per viaggiare con tutti i mezzi pubblici ( 350 società tra ferro, gomma, fune, battelli gestiscono il servizio di mobilità pubblica in tutta la Confederazione Svizzera) e dove le ferrovie sono un fiore all’occhiello ammirato in tutto il mondo (con 2.915 viaggi in treno al giorno). Circa 466.800 passeggeri utilizzano la stazione centrale di Zurigo ogni giorno, una delle più frequentate al mondo.

La presentazione del Progetto “Ferrovia Avisio” ha dimostrato la serietà del metodo adottato e la credibilità dell’idea, tanto che la più importante impresa ferroviaria svizzera che lavorò all’armamento ferroviario del Tunnel San Gottardo ha comunicato via mail l’apprezzamento per il progetto Avisio e la volontà di partecipare alla sua esecuzione, qualora esso dovesse diventare operativo. Al momento del commiato è stato rinnovato a Transdolomites l’invito a ripresentarsi in quel di Zurigo.

Siamo stati accolti come amici, ed abbiamo fatto ritorno avendo stretto nuove amicizie da parte di un mondo che dinnanzi pone obiettivi, progettualità, passione al contrario dell’Italia ove ancor prima di valutare le opportunità e la consistenza dell’idea di pensa spesso e volentieri nell’ignoranza ad aprire bocca solo per dare aria ai denti.

Massimo Girardi

Presidente Associazione Transdolomites (Pozza di Fassa – Tn)