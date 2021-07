PRESIDENZA COPASIR * AUDIZIONE COLAO: URSO, « FOCUS SU, CYBER-SECURITY / DISEGNO LEGGE ALL’ESAME DEL PARLAMENTO / POTENZIALITÀ DI SVILUPPO DIGITALE »

Copasir. Urso: oggi audizione Colao, approfondito tema cyber-security. “Il Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica si è riunito oggi pomeriggio per l’audizione del ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, sui temi inerenti il “Polo strategico nazionale” che dovrà sviluppare il cosiddetto “cloud nazionale degli enti pubblici”, tecnologia essenziale alla compiuta transizione digitale e capace di restituire piena efficacia all’azione della Pubblica amministrazione, così come previsto dal PNRR.

Nel corso dell’audizione sono state inoltre approfondite le tematiche inerenti la “cyber-security”, con riferimento al decreto legge attualmente all’esame del Parlamento e alle potenzialità di sviluppo del Paese nel campo digitale”.

Lo rende noto il presidente del Comitato per la Sicurezza della Repubblica, senatore Adolfo Urso.