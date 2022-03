GRUPPO LUNELLI * F1®: « FERRARI TRENTO DEDICA LE SUE ULTIME “LIMITED EDITION” AI CIRCUITI DEI GRAN PREMI DI MIAMI E MEXICO CITY » (VIDEO)

12.35 - giovedì 31 marzo 2022

Ferrari F1® Limited Edition dedicate a Miami e Mexico City. Si amplia l’esclusiva collezione di Ferrari Trento ispirata ad alcuni Gran Premi iconici.

Sono tanti i motivi per cui la stagione 2022 di Formula 1® si preannuncia particolarmente entusiasmante. Ferrari Trento, che si appresta seguirla per la seconda volta da protagonista in quanto brindisi ufficiale, dà il proprio contributo con novità che permetteranno agli appassionati di vivere in prima persona le emozioni del massimo campionato mondiale dei motori.

Dopo avere aperto la stagione offrendo la straordinaria opportunità di aggiudicarsi alcune speciali bottiglie autografate dai vincitori, grazie a un sistema di aste benefiche sulla piattaforma F1 Authentics, la cantina del Gruppo Lunelli amplia ora la collezione Ferrari F1®Limited Edition con due nuove etichette.

Questa cuvée, lanciata lo scorso anno in quattro diverse versioni, dedicate ad altrettanti Gran Premi iconici e subito accolta con favore in tutto il mondo, si arricchisce infatti quest’anno di due nuove bottiglie. La prima è dedicata al circuito di Miami, attesissima new entry nel campionato che si preannuncia spettacolare sia in pista sia fuori. In programma dal 6 all’8 maggio, il nuovo Gran Premio è già sold out da mesi. La seconda si riferisce invece al circuito di Mexico City, che, trovandosi a 2.200 metri di altitudine, permette alle monoposto velocità ancor più elevate, regalando performance entusiasmanti.

Le due bottiglie, come le precedenti Ferrari F1® Limited Edition, sono una cuvée Blanc de Blancs frutto dell’esperienza ultracentenaria della Casa nonché della straordinaria vocazione delle montagne del Trentino per la produzione di bollicine di grande eleganza. Affinato sui lieviti per 38 mesi, questo Trentodoc regala al naso una grande intensità, con note di frutta matura, in cui si riconoscono sentori di crosta di pane e nocciola; in bocca il sorso è invitante e appagante, grazie alla freschezza e finezza delle sue bollicine, con un finale che unisce sensazioni minerali a sfumature agrumate.

Racchiuse ciascuna in un astuccio personalizzato, dal design accattivante e di forte impatto, le Ferrari F1® Limited Edition dedicate a Miami e Mexico City, che riportano entrambe il circuito in etichetta, saranno disponibili in tiratura limitata, a partire dal mese di aprile, nelle migliori enoteche e online, oltre che presso le Cantine Ferrari (per info: enoteca@gruppolunelli.it, tel. 0461 972331). Gli appassionati di tutto il mondo potranno così completare la collezione e brindare alla stagione appena iniziata, che si preannuncia davvero spumeggiante.