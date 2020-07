RAI 1 – “ OVERLAND “ * « SULLE ROTTE DELLA MIGRAZIONE ILLEGALE, UN VIAGGIO AVVENTUROSO TRA GUINEA E NIGERIA »

Ancora una domenica mattina in viaggio con Overland che, il 12 luglio alle 7.05 su Rai1, percorre le tormentate strade della Guinea, in un percorso che rappresenta un’avvincente sfida e che regala piccoli preziosi spaccati di realtà locale. Sulle piste dissestate si incontrano camion stracolmi di persone: è una delle rotte più disastrose, ma anche più battute dalla migrazione irregolare. Dopo diversi giorni di campeggio all’aperto senza raggiungere centri abitati dotati dei servizi più basici, come un letto per dormire o acqua per lavarsi, il team non perde l’occasione di tuffarsi nel fiume Gambia, incontrato lungo il tragitto.

Ancora qualche tribolazione tra forature di pneumatici e coppe dell’olio, riparate alla meglio in attesa di raggiungere Conakry, e finalmente ci si può riposare e lavarsi in una struttura tipica trovata per strada. Una breve deviazione porterà ad ammirare la Dama di Malì, il massiccio roccioso che ricorda il profilo di una donna riportato anche sulla banconota da 10.000 franchi guineani. La meta tanto agognata viene raggiunta: nella capitale Conakry si può finalmente dare una sistemata ai veicoli, riorganizzare il carico, fare una breve pausa e il punto della situazione.

Si possono così scambiare due chiacchiere con i locali e scoprire nuove storie, come quella di un padre che aspetta il ritorno del figlio che ha affrontato “la rotta” verso l’Europa, del quale però non ha più notizie. È tempo di ripartire: una lunga traversata di Costa d’Avorio, Ghana, Togo, Benin, per arrivare alla prossima tappa, la Nigeria. A questo Paese è dedicato il resto della puntata tra i colori cittadini e i sapori culinari, l’artigianato e le usanze più strane, in attesa di tuffarsi nella storia e nei riti voodoo che si affronteranno nella puntata successiva.