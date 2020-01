ISPAT – PAT * PROIEZIONE DEMOGRAFICA STRU.DE.L: « CON ASSENZA DEL MOVIMENTO MIGRATORIO LA POPOLAZIONE TRENTIN È DESTINATA A DECRESCERE IN MODO CONSISTENTE »

Il modello di analisi e proiezione della STRUttura DEmografica Locale (STRU.DE.L.)1 è uno sviluppo del modello di analisi e proiezione messo a punto negli anni ’80 per l’IRSEV2, adattato per la provincia di Trento. Il modello è stato modificato nel corso del tempo in numerosi aspetti, configurando veri e propri nuovi modelli, differenziati tra loro nell’ambiente informatico e nelle soluzioni metodologiche.

Il modello STRU.DE.L è stato utilizzato nel 1997 per predisporre le proiezioni demografiche per la provincia di Trento, è stato poi successivamente perfezionato e sviluppato per consentire di dettagliare il livello provinciale al livello comprensoriale e di comunità di valle o addirittura comunale. È nato così prima STRU.DE.L.2000, completamente rinnovato nell’ambiente di lavoro, nell’architettura e nella metodologia di analisi e proiezione, aggiornato con le edizioni del 2005 e del 2008 ed ora il nuovo STRU.DE.L.2016.

Inoltre ISPAT ha realizzato un applicativo informatico per la divulgazione dei principali risultati del modello di proiezione demografica che consente la visualizzazione della popolazione residente, per sesso ed età e di alcuni indicatori di particolare rilevanza, per provincia e per comunità di valle. I dati possono essere rappresentati graficamente e sono anche elaborabili.

Dal 2005 nel modello STRU.DE.L., è stata introdotta anche l’“ipotesi naturale”, vale a dire la simulazione di ciò che succederebbe se fosse completamente azzerato qualsiasi movimento migratorio, pure da comune a comune. In tal modo si può vedere come cambierebbe la struttura della popolazione attuale in assenza degli effetti immediati e futuri determinati dall’ingresso degli iscritti e dall’uscita dei cancellati. Si tratta, comunque, di un’ipotesi “accademica” e teorica, che non riflette l’attuale contesto demografico e sociale della popolazione trentina.