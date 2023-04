PARTITO ANIMALISTA EUROPEO * ABBATTIMENTO ORSI: « MANIFESTAZIONE CONTRO LE ORDINANZE DEL PRESIDENTE FUGATTI NEL PAESE DOVE RISIEDE (30/4 -14.00) »

16.15 - lunedì 24 aprile 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

ABBATTIMENTO ORSI: DOMENICA MANIFESTAZIONE CONTRO LE ORDINANZE DEL PRESIDENTE FUGATTI NEL PAESE DOVE RISIEDE.

FUCCELLI (PAE): “FUGATTI CHIEDA SCUSA ALLA FAMIGLIA PAPI E SI DIMETTA”.

Dopo le proteste di Trento davanti al palazzo della PAT ed al centro di detenzione orsi Casteller, domenica 30 aprile ore 14 andrà di scena nel comune di Avio paesino in cui risiede il presidente della Provincia Autonoma di Trento, la manifestazione “Dalla parte dell’orso sempre! Presidio sotto casa di Fugatti” organizzata da varie associazioni animaliste unitamente al Partito Animalista Europeo.

“Circa seicento partecipanti già confermati e quasi seimila interessati che potrebbero scendere in piazza all’ultimo minuto, porteremo più persone di quante vi vivono . L’evento sta riscuotendo molti consensi ed adesioni soprattutto tra gli stessi trentini contrari ai provvedimenti di questi amministratori motivati solo dallo spirito di vendetta, che praticano la legge del taglione per nascondere i propri fallimenti. Il dato non sorprende visto che il sondaggio realizzato da una importante testata giornalistica trentina stabilisce che il 71% dei concittadini si è dichiarato contro gli abbattimenti degli orsi. – dichiara il presidente del Partito Animalista Europeo, Stefano Fuccelli – L’opinione pubblica è ben consapevole che sia Andrea Papi che l’orsa JJ4 ed i sui tre cuccioli rappresentano le sfortunate vittime di una gestione totalmente disastrosa le cui responsabilità ricadono unicamente in capo al presidente Fugatti. Persino i genitori di Andrea non vogliono l’uccisione di JJ4 ma chiedono giustizia da parte di chi non è riuscito a creare il giusto equilibrio quando è stato il momento. Il solo gesto dignitoso per Fugatti è chiedere scusa alla famiglia Papi e rassegnare le dimissioni immediate.