ORDINE MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI – TRENTO * EMERGENZA COVID: « MARTEDì 27 OTTOBRE (ORE 11.00) DURANTE LA CONFERENZA STAMPA ILLUSTREREMO LE NOSTRE PROPOSTE »

Il Covid-19 sta tornando anche in Trentino e ciò desta paura e preoccupazione. Come già fatto nella prima ondata del virus l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Trento è impegnato in prima fila per portare il proprio contributo e la propria disponibilità al fine di arginare la pandemia.

Su questa difficile situazione sanitaria della provincia avremo piacere di illustrare alla stampa il nostro punto di vista e le nostre proposte nel corso di una conferenza stampa che si terrà

MARTEDI’ 27 OTTOBRE 2020 ALLE ORE 11:00 presso la Sede dell’Ordine a Trento in Via Valentina Zambra n. 16