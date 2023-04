LAV * CUCCIOLI DI JJ4: « MONITORAGGIO ED ASSISTENZA PICCOLI ORFANI, CHIEDIAMO CHIAREZZA E RISPETTO DELLE LINEE GUIDA PROVINCIALI »

15.49 - lunedì 24 aprile 2023

CUCCIOLI DI JJ4 LAV CHIEDE CHIAREZZA E RISPETTO DELLE LINEE GUIDA PROVINCIALI CON MONITORAGGIO E ASSISTENZA DEI PICCOLI ORFANI.

LAV: MERCOLEDI’ IN AUDIZIONE AL MINISTERO DELL’AMBIENTE CHIEDEREMO ANCHE AZIONI A TUTELA DEI CUCCIOLI DI JJ4

Da quando JJ4 è stata catturata e reclusa nel recinto del Casteller, numerose voci si rincorrono sulle condizioni di salute dei suoi cuccioli ora orfani per volontà di Fugatti. C’è addirittura chi ipotizza che uno dei tre piccoli sia stato ucciso durante le operazioni di cattura della mamma.

Quello che è facilmente verificabile, invece, è l’assenza di informazioni a riguardo da parte della provincia di Trento che, fatta eccezione per la smentita che un piccolo trovato morto sia uno dei tre figli di JJ4, tra i comunicati stampa prodotti non ce n’è alcuno che possa fornire informazioni per fugare i legittimi dubbi sullo stato di salute dei cuccioli.

“Chiediamo quindi alla Provincia di Trento l’avvio immediato delle azioni di monitoraggio dei cuccioli previste dalle sue stesse linee guida –

dichiara Massimo Vitturi, responsabile nazionale LAV Animali Selvatici – così da fornire indicazioni precise circa il loro stato di salute e le attività previste per garantirne l’assistenza nel caso in cui si dovesse rendere necessaria.”

Dopo l’uccisione dell’orsa Daniza, avvenuta nel settembre 2014, la provincia di Trento mise a punto le “Linee guida per la gestione dei cuccioli di orso privi della madre” riferite in particolare

a sostenere e monitorare i cuccioli orfani di Daniza, ma dichiaratamente utili anche in situazioni analoghe che si dovessero essere presentate in futuro.

La base di ogni azione prevista dalle linee guida è il monitoraggio dei cuccioli, condotto tramite radiotelemetria, l’acquisizione di immagini mediante fototrappole, nonché la raccolta di campioni organici

riferibili ai cuccioli per il monitoraggio genetico.

Mercoledì 26 aprile alle ore 11 la LAV è stata finalmente convocata in audizione al Ministero dell’Ambiente per essere ascoltata relativamente all’emergenza orsi.

In quella occasione, prendendo atto favorevolmente del cambiamento di posizione del Ministro Pichetto Fratin che ha aperto alla possibilità di trasferimento in sicurezza di JJ4 e contro la sua uccisione, oltre a proporre tutte le misure necessarie a favorire la convivenza pacifica tra umani e orsi che la Provincia di Trento non ha mai attuato, l’associazione animalista chiederà anche l’avvio immediato di azioni a tutela dei cuccioli di mamma JJ4.