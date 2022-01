UNRIC – OMS * COVID IN EUROPA: « LA POPOLAZIONE CHE HA RICEVUTO ALMENO UNA DOSE DI VACCINO È PARI A 603 MILIONI E 445 MILA PERSONE, L’OBIETTIVO È VACCINARE IL 70% ENTRO METÀ 2022 »

18:21 - 25/01/2022

732 giorni di COVID-19 nella regione europea dell’OMS – in 15 cifre.

4,3 milioni

Si stima che la pandemia abbia invertito i precedenti guadagni nella riduzione della povertà. Entro la fine del 2021, il COVID-19 aveva spinto altri 4,3 milioni di persone al di sotto della soglia di povertà di 5,50 dollari USA al giorno nella regione europea dell’OMS.

43%

La ricerca internazionale mostra che ben il 43% dei lavoratori in prima linea sta vivendo livelli significativi di ansia, con una prevalenza del 27% negli infermieri e del 17% nei medici. Un ulteriore studio ha riportato che ben il 40% del personale clinico che lavora in terapia intensiva ha raggiunto la soglia clinica per il disturbo da stress post-traumatico.

123 milioni

Il numero totale di casi COVID-19 rilevati nella Regione, composta da 53 Stati membri, dall’inizio della pandemia. Ciò equivale all’intera popolazione di Francia e Italia messe insieme. È anche più di un terzo dei casi confermati a livello mondiale, attualmente a 333 milioni.

1 su 3

Tra gennaio e marzo 2021, 1 in 3 paesi della regione europea dell’OMS, ha segnalato l’interruzione dell’assistenza correlata a malattie non trasmissibili, la principale causa di morte e disabilità nella regione, a causa di malattie come cancro, diabete e asma. Lo screening del cancro è stato il servizio più interrotto. Durante tutta la pandemia, l’OMS ha condotto indagini nazionali sul polso sulla continuità dei servizi sanitari essenziali e sull’impatto del COVID-19. I risultati basati sui dati raccolti alla fine del 2021 sono imminenti e sembrano confermare meno interruzioni nel 2021 rispetto al 2020.

65%

La percentuale della popolazione totale della Regione che ha ricevuto almeno 1 dose di vaccino COVID-19; ovvero 603 445 303 persone. L’obiettivo è di aver vaccinato il 70% della popolazione in ogni paese, in tutto il mondo, entro la metà del 2022.

5

Numero di varianti preoccupanti di COVID-19, rilevate a livello globale fino ad oggi: Alpha, Beta, Gamma, Delta e Omicron. Affinché una variante possa essere definita come una variante preoccupante, deve essere associata a uno o più dei seguenti cambiamenti: un aumento della trasmissibilità o un cambiamento dannoso nell’epidemiologia; un aumento della virulenza; una diminuzione dell’efficacia della sanità pubblica e delle misure sociali, dei vaccini o delle terapie.

63%

Al 10 gennaio 2022, l’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) ha stimato che quasi 2 persone su 3 nella regione europea erano state infettate almeno una volta da COVID-19.

10

Il numero di vaccini COVID-19, approvato dall’OMS per l’Emergency Use Listing (EUL). WHO EUL è una procedura per la valutazione di vaccini, terapie e diagnostica in vitro senza licenza durante le emergenze di salute pubblica con l’obiettivo finale di accelerare la loro disponibilità alle persone che ne hanno bisogno.

2369

Il numero medio giornaliero di decessi COVID-19 da quando sono stati rilevati i primi casi nella Regione, il 24 gennaio 2020. Il numero totale di decessi COVID-19 registrati nella Regione, è 1 734 427, ovvero 99 ogni ora nella ultimi 2 anni, sulla base dei dati dell’intera Regione.

0,5 milioni

L’OMS/Europa e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) stimano che i vaccini COVID-19 abbiano salvato la vita a 469.186 persone di età pari o superiore a 60 anni in 33 paesi della regione, tra dicembre 2020 e novembre 2021. La stima non non comprendono le vite salvate vaccinando persone sotto i 60 anni né le vite salvate dall’effetto indiretto della vaccinazione a causa di una riduzione della trasmissione.

13%

La percentuale di operatori sanitari della Regione che ancora ad oggi non ha avuto un solo vaccino contro il COVID-19.

9,6 miliardi

Il numero di dosi di vaccino somministrate a livello globale dagli operatori sanitari, di cui 1,4 miliardi sono stati somministrati nella regione europea dell’OMS. I vaccini stanno facendo ciò per cui sono stati progettati: salvare vite umane, prevenire malattie gravi e ridurre al minimo la pressione sulle unità di terapia intensiva.

24%

Tra il 2019 e il 2020, il tasso di casi di HIV di nuova diagnosi nella regione è diminuito del 24%, in gran parte a causa della riduzione dei test causata dalle restrizioni COVID-19 e dalle interruzioni del servizio. Un rapporto congiunto OMS/Europa-ECDC, pubblicato nel novembre 2021, ha indicato che il numero di persone nella regione che vivono con l’HIV non diagnosticato è in aumento.

52%

Dei 46 paesi intervistati a livello globale, 24 (o il 52%) hanno identificato i vincoli legati al COVID-19 come una sfida all’attuazione di piani o strategie nazionali in materia di salute e cambiamento climatico e hanno indicato che il continuo onere della risposta alla pandemia può limitare le capacità delle autorità sanitarie nazionali per pianificare e prepararsi agli stress e agli shock sanitari legati al clima.

10–20%

La maggior parte delle persone che sviluppano COVID-19 guarisce completamente. Le prove attuali suggeriscono tuttavia che circa il 10-20% delle persone soffre di una condizione post COVID-19 o di un lungo COVID; manifestando sintomi persistenti per settimane o mesi, a seguito di un’infezione acuta da COVID-19.

