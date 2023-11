PALAZZO CHIGI * OCCUPAZIONE: PREMIER MELONI, « ULTIMI DATI ISTAT, DA QUANDO C’È QUESTO GOVERNO OLTRE MEZZO MILIONE DI POSTI LAVORO IN PIÙ »

12.08 - sabato 4 novembre 2023

Gli ultimi dati Istat dicono che l’occupazione in Italia continua a crescere. Nell’ultimo anno, da quando c’è questo Governo, ci sono oltre mezzo milione di posti di lavoro in più, in grandissima parte con contratti stabili. È stato raggiunto il record di occupati dal 1977 a oggi, con un importante incremento del lavoro femminile e dei contratti a tempo indeterminato. Segno di una Nazione che punta sul “lavoro di cittadinanza”, lasciandosi alle spalle le fallimentari ricette del passato.