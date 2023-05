MEDIASET – CANALE 5 * “ STRISCIA LA NOTIZIA “: « JIMMY GHIONE TORNA AL TRIBUNALE DI ROMA DOVE IL BARISTA NON EMETTE GLI SCONTRINI »

16.55 - mercoledì 3 maggio 2023

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Jimmy Ghione torna al Tribunale Civile di Roma, dove c’è un bar in cui non sempre vengono emessi gli scontrini (vedi servizio).

L’inviato intercetta il proprietario del bar, padre del cassiere protagonista del servizio di ieri: «Sono stato in banca e ho lasciato un attimo mio figlio in cassa…», spiega. Peccato che le telecamere di Striscia abbiano monitorato il bar del Tribunale per giorni.

Quando Jimmy Ghione gli aveva chiesto conto degli scontrini, il cassiere aveva fatto chiamare i Carabinieri, strizzando l’occhio a uno di loro e dicendogli: «Maurè, te li porti via per favore?». Rivolgendosi a loro come fossero “funzionari del bar”, più che funzionari dello Stato. E i militari avevano scortato immediatamente l’inviato e la troupe del tg satirico fuori dal tribunale.