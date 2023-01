FENEAL UIL – TRENTINO * MINISTRO SALVINI A LOPPIO-BUSA: SALVETTI, « GESTIONE PERSONALE CONSORZIO SAC DI TORRECUSO (BN), MAI PIÙ SITUAZIONI COME QUELLE VISTE NEL CANTIERE »

13.32 - mercoledì 4 gennaio 2023

È senz’altro positivo che il Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, abbia deciso di visitare quello che, al momento, rimane l’unico grande cantiere del Trentino. Tuttavia, al di là del significato della visita istituzionale, è bene ricordare come il cantiere di realizzazione del tunnel di collegamento denominato Loppio- Busa, sia diventato un simbolo, per molti aspetti, di cattiva gestione, a seguito delle numerose problematiche emerse per quanto riguarda la gestione del personale con il Consorzio SAC di Torrecuso (Benevento) che si è aggiudicato l’appalto per la realizzazione dell’opera.

Non vogliamo ricordare ancora una volta tutte le azioni poste in campo, unitariamente dalle organizzazioni sindacali per ripristinare il rispetto della legalità nel cantiere, ma ci auguriamo che il Presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, abbia avuto modo di informare il compagno di partito in merito alle condizioni di lavoro degli operai, impegnati nei lavori di realizzazione di questa importante infrastruttura.

E che la soglia di attenzione delle istituzioni in merito rispetto della legalità nel cantiere, per quanto riguarda turni di lavoro, riposi e pagamento delle retribuzioni, non venga mai meno.

Il nostro auspicio, in previsione dell’avvio di altri grandi cantieri in provincia, è quello che non si vengano mai più a realizzare situazioni come quelle viste nel cantiere di realizzazione della Loppio Busa.

Matteo Salvetti

Segretario Feneal UIL TAAS