RAI 2 – “ TOP – TUTTO QUANTO FA TENDENZA “ * SANREMO: « UNA PUNTATA DEDICATA AL FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA (10/2 – 8.00) »

11.44 - venerdì 9 febbraio 2024

Vivere l’atmosfera di Sanremo nei giorni del Festival è come entrare in un sogno. Lo racconta “Top – tutto quanto fa tendenza”, il magazine condotto da Greta Mauro, in onda sabato 10 febbraio alle 8 su Rai 2. Con il patron dell’Ariston Walter Vacchino, che svela aneddoti e curiosità di uno dei teatri più famosi d’Italia, si va alla scoperta di eventi, personaggi, arte, moda e di tutti gli aspetti che rendono la kermesse sanremese un evento unico. Collaborano Valeria Oppenheimer, Gloria Aura Bortolini, Marco Scorza, Elisa Silvestrin, Elisa Scheffler, Marianna Bonanno, Nicola Prudente e Bianca Luna Santoro.