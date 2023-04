PATT – GRUPPO CONSILIARE PROVINCIALE E SEZIONE VAL DI SOLE * “L’AUTONOMIA – RESPONSABILITÀ E NON PRIVILEGIO“: « SERATA PUBBLICA CON OSSANNA – MIGAZZI – MARCANTONI, A MALÈ (20/4 – 20.00) »

19.30 - martedì 18 aprile 2023

Si terrà giovedì 20 aprile alle 20.30, a Malè presso la Sala delle Assemblee della Comunità di Valle, la serata pubblica organizzata dal Gruppo Consiliare Provinciale PATT e dalla Sezione PATT della Val di Sole per fare il punto della situazione sullo stato della nostra Autonomia speciale.

Con Matteo Migazzi, nuovo membro della Commissione dei Dodici, e l’espero di autonomie Mauro Marcantoni si parlerà, da un lato, delle risposte da dare a chi, come la giornalista Gabanelli, parla di privilegio delle Autonomie speciali e, dall’altra, di come il dibattito politico aperto a livello nazionale con il ddl sull’autonomia differenziata può essere utilizzato per rafforzare e mettere in sicurezza la nostra specialità.

Interverranno Lorenzo Ossanna, Assessore regionale agli Enti locali ed è assicurata anche la presenza di alcuni amministratori locali.

Considerati l’interesse e la grande attualità degli argomenti in discussione, è auspicata la partecipazione di tutte le persone interessate.