FEDERPREZIOSI CONFCOMMERCIO * NOMINE: « STEFANO ANDREIS ELETTO PRESIDENTE NAZIONALE, SUBENTRA A GIUSEPPE AQUILINO CHE RICOPRIRÀ LA CARICA DI PRESIDENTE ONORARIO »

18.48 - martedì 18 aprile 2023

Stefano Andreis eletto presidente nazionale di Federpreziosi. Prestigioso incarico per il rappresentante della categoria e per il sistema trentino. Stefano Andreis è il nuovo Presidente di Federpreziosi Confcommercio Imprese per l’Italia per il quinquennio 2023-2027. Obiettivo primario rafforzare il ruolo del dettaglio nella “catena orafa” italiana Roma, 18 aprile 2023 – Passaggio del testimone al vertice della Federazione di cui fanno parte realtà dell’intero comparto orafo italiano con una predominanza di imprese al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria con 13.296 aziende, 33.890 addetti e un fatturato che, nonostante l’effetto pandemia, è stimato in cinque miliardi di euro.

Stefano Andreis, già Vicepresidente di Federpreziosi Nazionale e presidente dell’Associazione Orafi Federpreziosi Trentino, subentra a Giuseppe Aquilino, che è stato alla guida della Federazione per due mandati consecutivi, dal 2012 ad oggi, e che ricoprirà la carica di Presidente Onorario. Imprenditore a tutto campo, attivo in differenti settori oltre a quello dei preziosi – non da ultimo in ambito culturale in qualità di Consigliere del Mart/Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto – Andreis ritiene che “la capacità di delegare resta il punto di forza per poter gestire nel modo più efficace le complessità in ogni settore dell’economia e più che mai in quello orafo-gioielliero le cui varie componenti, se pure con differenti esigenze e tematiche, hanno un obiettivo comune: sostenere e sviluppare i “preziosi” italiani. Ritengo sia importante riaffermare e valorizzare il ruolo del dettaglio orafo: quello di anello di congiunzione fra il pubblico e la produzione. I nostri negozi sono una vera e propria cartina al tornasole che individua praticamente in tempo reale quali sono le tendenze del consumatore, non solo italiano, poiché le nostre vetrine sono le migliori ambasciatrici della bellezza e della qualità del “made in Italy”.

Secondo Stefano Andreis “da sempre punti d’incontro privilegiati, saranno gli appuntamenti fieristici i luoghi deputati per confronti a tutto campo, per un franco, costante ed approfondito confronto utile all’intera filiera”. “Una squadra collaudata, sottolinea il neo Presidente, è quella che mi affiancherà per portare avanti nelle sedi competenti le istanze e le tematiche che dovranno trovare soluzioni efficaci in tempi brevi. Penso alle dinamiche amministrative, alla finalizzazione dei vari protocolli, alle problematiche legate alle assicurazioni, per citarne solo alcune. Farò mia l’iniziativa della costituzione di un “consiglio dei saggi” voluta dal presidente Aquilino in occasione dell’Assemblea di ieri, seguendo questa linea di confronto per valutare le azioni di rilievo”.

Le cariche Federpreziosi Confcommercio 2023-2027

Consiglio Direttivo: Vincenzo Aucella, Assocoral; Silvano Barraja, Palermo; Mario Bartucca, Calabria Centrale; Aldo Biscontin, Pordenone; Vincenzo Bonadies, Bari; Vicenzo Buscemi, Ragusa; Salvatore Ciulla, Palermo; Antonio Dascoli, Torino; Giovanni Battista De Meo, Campania; Pierpaolo Donati, Roma; Agostino Gazzo, Genova; Fiorenzo Ghiso, Savona. Massimiliano Martino, Bari. Alessandra Merli, Grosseto; Ciko Orefice, Campania; Marcello Perri, Taranto; Alberto Perini Ravagnan, Venezia; Silvio Maria Salvatori, Foggia; Andrea Sangalli, Lombardia; Pierluigi Sforza, Bologna; Elena Spanò, Firenze/Arezzo; Giorgio Villa, Lombardia. Collegio dei Revisori: Cristina Antonutti Franz, Udine; Vito D’Ingeo, Bari; Enzo D’Enza, Bari; Giovangiuseppe Lanfreschi, Campania; Francesco Ponzi, Ravenna.

Collegio dei Probiviri: Giuseppe Aquilino, Bari; Davide Bolzoni, Parma; Mario Didone, Roma; Enrico Natoli, Genova.

Amministratore: Mario Didone

I componenti della Giunta verranno nominati in occasione del primo Consiglio utile