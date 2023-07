EDG EVENTI – ” TRENTINO LOVE FEST ” * PRIMA EDIZIONE: GENERAZIONE Z: « SUL PALCO I GENERI TRAP – HIP HOP – PUNK ROCK – ITALIAN RAP »

08.18 - domenica 30 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Chiude la prima edizione del Trentino Love Fest, il festival della musica alla Trentino Music Arena, con l’ultima giornata di sabato. Sul palco è stata portata la trap, l’hip hop, il punk rock, il rap italiano. La generazione Z è stata protagonista di un Festival che ha mescolato nuove tendenze musicali, musica indipendente, band trentine e artisti nazionali.

Nell’ultima giornata sul palco si sono alternati alcuni nomi storici e conosciuti anche dal pubblico meno giovane, come Tormento e i Cor Veleno che hanno regalato ai fan un viaggio dagli anni ’90, quando l’hip hop e il rap italiano erano agli albori, a oggi. Dani Faiv e Nayt, rapper della generazione Z, hanno ripreso le assonanze di un genere in continua evoluzione, ma sempre connesso con chi ha fatto la storia di questa musica.

Nel bilancio di queste giornate ha sicuramente pesato l’inconveniente di salute a Francesco Sarcina, cantante delle Vibrazioni, che ha impedito alla band di esibirsi sul palco di Trento nella prima giornata. A lui facciamo tanti auguri di pronta guarigione, pronti ad accoglierlo insieme al suo gruppo, dopo l’estate.

È stata incredibile la serata che ha visto sul palco Gne records, Mida, Naska, AVA, Tony Effe, Mikaela. Siete stati più di 8mila.

E che dire di gIANMARIA, Tredici Pietro & Lil Busso incantati da un palco incorniciato dalle montagne. Ragazzi vi aspettiamo ancora a Trento. Grazie per averci fatto sognare, divertire, emozionare.

Grazie anche ai grandi Rebel Rootz. Una band trentina, sicuramente di respiro nazionale, che fa vibrare non solo le corde vocali, ma anche quelle dell’anima.

Grazie anche LUM!X, DES3ETT, Simone D’Adamo e a tutti i grandi artisti e professionisti che si sono alternati sul palco mixando musica e canzoni in dj set strepitosi. Anche questa, una grande novità per il pubblico trentino. Siete arrivati in quasi 3mila la prima sera, oltre 8mila la seconda e quasi in 3mila l’ultima sera (dato parziale fino alle 21.00 da aggiornare con gli ingressi fino alle 2.00).

Il Trentino Love Fest, con il format “charity event”, rappresenta l’anima solidale dei trentini. Quest’anno, in questa prima edizione, quello che abbiamo raccolto con il biglietto al prezzo simbolico di 2,50 euro, andrà a sostenere gli aiuti per la popolazione dell’Emilia Romagna. Ogni anno il Trentino Love Fest andrà ad individuare un progetto di beneficenza nell’ambito delle disabilità, della ricerca oncologica, dell’inclusione sociale, dell’emergenza dovuta a catastrofi naturali o altro.

L’estate non finisce qui. È stato tracciato un percorso musicale che via via andrà ad incontrare i gusti di tutti o comunque della maggior parte delle persone. Ci rivedremo dal 23 al 26 agosto, sempre alla Trentino Music Arena.

Ultimo ma non meno importante. Grazie ai tanti che in questi giorni alla Trentino Music Arena hanno lavorato: sicurezza, forze dell’ordine, operatori sanitari, personale del food&beverage (tutti ragazzi studenti giovanissimi), della logistica, del facchinaggio, del catering, del servizio pulizie.

Grazie agli operatori del suono, del palco, delle luci, della regia, quel backstage che non si vede ma è importantissimo, fatto di professionisti che permettono al mondo dello spettacolo di vivere e crescere.

Siamo contenti anche di un altro numero: il numero 0. C’era, e non è stato utilizzato, il gazebo anti molestie per chiunque si fosse sentito in pericolo o avesse subito o assistito ad atti violenti o molesti.