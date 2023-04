TRENTINOSOLIDALE * CONCORSO “LOTTA ALLO SPRECO ALIMENTARE – PERCHÉ“: « SONO STAI PRESENTÁTI 35 ELABORATI »

21.17 - venerdì 28 aprile 2023

CONCORSO “Lotta allo spreco alimentare: perché” All’inizio dell’anno scolastico che sta per concludersi, TRENTINOSOLIDALE e COLDIRETTI TRENTO, col sostegno di FONDAZIONE CASSA RURALE DI TRENTO (che ha creduto al progetto e che l’ha sostenuto economicamente), hanno indetto il concorso “LOTTA ALLO SPRECO ALIMENTARE: PERCHÈ”.

Perché un tale concorso?

Perché TS è l’unica realtà presente nel territorio trentino che, quotidianamente, opera nella lotta contro lo spreco degli alimenti e, contemporaneamente, contro la povertà. Ogni giorno lavorativo raccoglie da commercianti al dettaglio di ogni dimensione e da piccoli produttori le derrate alimentari eccedenti, o in confezioni danneggiate, o prossime alla scadenza; le vaglia e le seleziona; ancora nella stessa giornata le distribuisce a centinaia di famiglie e ad associazioni e istituzioni che si occupano delle persone più fragili della società.

Perché COLDIRETTI TRENTO è un’organizzazione di produttori agricoli che attraverso Fondazione Campagna Amica si rivolge ai cittadini per valorizzare l’agricoltura come risorsa economica, umana, sociale e ambientale e per sensibilizzare su temi di grande attualità come l’alimentazione, l’ecologia, la salute e il benessere dell’uomo e dell’ambiente.

Perché insieme ritengono necessario sensibilizzare i concittadini più giovani sul tema, ormai ineludibile, della contribuzione fattiva di ognuno di noi alla riduzione degli sprechi alimentari globali, argomento centrale dell’Agenda ONU 2030 sullo Sviluppo Sostenibile.

Per chiedere agli studenti di approfondire la tematica e di presentare la loro visione, al presente e al futuro, e anche di proporre soluzioni di portata quotidiana, con il risultato di favorire il processo di maturazione e di crescita collettiva e individuale.

Ebbene: l’iniziativa ha avuto un grande successo:

– sono stati presentati 35 elaborati: 3 per la categoria tema lungo, 13 per la categoria grafica, 19 per la categoria multimediale;

– calcolando una media di 20 studenti per ogni elaborato (la maggior parte sono stati eseguiti da una classe scolastica, alcuni da gruppi di studenti, altri da più classi aggregate o da una classe allargata) circa 750 studenti trentini, dai 6 ai 19 anni, hanno colto l’occasione del concorso per riflettere in maniera critica, creativa e propositiva sulle problematiche della catena alimentare fino alla lotta allo spreco;

– un’apposita Commissione valutatrice ha esaminato e valutato gli elaborati e ha stilato la graduatoria di merito che ha assegnato premi a 20 classi;

– la graduatoria è stata pubblicata il 27 gennaio 2023 sui siti internet di COLDIRETTI e di TRENTINOSOLIDALE; su quest’ultimo sito sono pubblicati anche gli elaborati che hanno conseguito il primo premio.

I premi sono stati consegnati a studenti e a insegnanti oggi 28 aprile 2023, nel corso di una partecipata cerimonia alla quale erano presenti: la Dirigente dell’ITT Buonarroti dottoressa Laura Zoller che ha gentilmente messo a disposizione l’Aula magna dell’Istituto; il Presidente di TRENTINOSOLIDALE Giorgio Casagranda; il Presidente di COLDIRETTI TRENTO Gianluca Barbacovi; la consigliera Manuela Zaninotto per la FONDAZIONE CASSA RURALE DI TRENTO, Moira Donati quale responsabile Donne Impresa di COLDIRETTI, la dottoressa Monica Ferrari in rappresentanza del DIPARTIMENTO ISTRUZIONE della PROVINCIA DI TRENTO e l’assessora provinciale Stefania Segnana.

Gli studenti hanno ricevuto tantissimi complimenti per l’impegno e per la qualità dei lavori presentati, con l’auspicio che il seme gettato con quest’iniziativa di formazione possa germogliare in cittadini consapevoli!