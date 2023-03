ON. URZÌ (FDI – COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI) * AUTONOMIA DIFFERENZIATA: « LE REGIONI DEL SUD NON PERDANO QUESTA OPPORTUNITÀ STORICA »

14.37 - sabato 18 marzo 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

AUTONOMIA. URZÌ (FDI): SUD NON PERDA OPPORTUNITÀ STORICA

“Le Regioni, ad iniziare da quelle del Sud, non perdano l’opportunità storica di beneficiare delle possibilità offerte del processo per l’autonomia differenziata approvato ieri dal governo e che a brevissimo inizierà il suo iter parlamentare”. Lo dichiara Alessandro Urzì, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Affari Costituzionali alla Camera.

“Ieri – ricorda Urzì – si è celebrata la giornata dell’Unità nazionale, del tricolore, della Costituzione e dell’Inno, valori che orientano quotidianamente l’azione del governo impressa da Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia. È in questo solco che si inserisce il processo per l’autonomia delle Regioni a statuto ordinario che è stato inserito nella Costituzione proprio dalle stesse forze di sinistra che oggi, ad iniziare dal Presidente Bonaccini che fu tra i primi a chiederne l’applicazione, alimentano, per puri motivi di opposizione a prescindere, irresponsabili allarmismi”.

“Esiste un dato incontrovertibile, ossia che anche Fratelli d’Italia si è impegnata, ed in questo senso sta muovendosi, a dare risposte concrete alle Regioni del Nord che hanno votato ai referendum con maggioranze superiori al 90% per forme di autonomia; allo stesso tempo sta proponendo alle Regioni del Sud a statuto ordinario governate dalla sinistra la possibilità (non l’obbligo) di aderire al processo di riforma garantendo risorse e opportunità per i loro territori che saranno fissati dai livelli essenziali delle prestazioni con correttivi di perequazione che avvantaggeranno il Sud oppure di mantenere lo status attuale, non variando nulla della propria condizione. Ogni speculazione è quindi pretestuosa. Si tratterà di avere coraggio e molta determinazione, qualità che i governatori della sinistra mostrano di non avere e che invece ha avuto il governatore calabrese Occhiuto per cui ‘la sfida va colta’. Le parole – conclude Urzì – del presidente sardo Solinas, a capo di una Regione a statuto speciale, assicurano anche le Regioni già oggi titolari di prerogative autonome fissate dei propri statuti regionali che potranno inserirsi indirettamente nel processo di riforma traendone opportunità inaspettate, dettate dal principio dell’insularità per Sicilia e Sardegna, e dal naturale riassetto in positivo delle competenze in riallineamento sugli standard delle regioni ordinarie in caso di deficit degli statuti speciali. Un tema che si prefigurerà nell’ambito del confronto politico ed istituzionale che sarà innescato nelle sedi parlamentari e nelle contrattazioni regionali nei prossimi mesi”.