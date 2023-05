AUTOSTRADE PER L’ITALIA * MALTEMPO: « DIRAMAZIONE D14, GARANTITO L’ACCESSO AI SOCCORSI E ALL’UTENZA VERSO RAVENNA »

17.23 - mercoledì 3 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Le squadre della Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia sono a lavoro per garantire la percorribilità della D14 verso Ravenna, che attualmente resta l’unica grande via di accesso costantemente monitorata verso la città, a disposizione dei soccorsi e dei mezzi in azione per gestire l’emergenza, oltre che degli utenti.

Circa 30 uomini sono sul posto per posizionare presidi a protezione della carreggiata in direzione Ravenna, con l’obiettivo di mantenerne la transitabilità per tutta la durata dell’allerta meteo. Restano invece pienamente percorribili le corsie in direzione opposta. La Direzione di Tronco di Bologna di Aspi ha inoltre già predisposto un piano alternativo di gestione della viabilità che consentirà di aprire, solo in caso di innalzamento dei livelli di acqua, un bypass tra le due carreggiare in modo da assicurare comunque il transito in entrambi i sensi di marcia.

Autostrade per l’Italia si è inoltre messa a disposizione delle Istituzioni per poter dare il proprio contributo nel fronteggiare l’emergenza che ha colpito diverse zone del territorio e supportare la cittadinanza.