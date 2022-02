FITD * CONTRATTO CESSIONE: « OK A INTERVENTO IN FAVORE DI BANCA CARIGE, PER 530 MILIONI NELLA FORMA DEL VERSAMENTO IN CONTO CAPITALE »

5:29 - 15/02/2022

Nella riunione del 14 febbraio 2022, gli Organi statutari del FITD hanno approvato all’unanimità un intervento preventivo in favore di Banca Carige, ai sensi dell’art. 35 dello Statuto, per un importo pari a 530 milioni di euro nella forma del versamento in conto capitale da parte del FITD a favore di Carige, nell’ambito di una complessiva operazione che, subordinatamente alle autorizzazioni di Legge, sarà realizzata da BPER Banca e che prevede, tra gli altri, l’acquisto a prezzo simbolico della partecipazione detenuta dal FITD e dallo Schema volontario in Carige (circa 80%) e del prestito subordinato emesso da Carige nel 2018 per un corrispettivo di 5 milioni di euro, pari al valore nominale.

L’operazione risulta in linea con le previsioni statutarie del Fondo.

Nel contratto di cessione sottoscritto, sempre in data odierna, sono disciplinate le attività esecutive previste nelle prossime settimane con l’obiettivo di giungere al perfezionamento dell’operazione di cessione entro il 30 giugno 2022.

Con questa operazione, al termine di un procedimento competitivo e trasparente, il Fondo ha dato concreta attuazione al proprio impegno di sostegno della Banca, a tutela dei depositanti e del complesso degli stakeholders.