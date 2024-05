QUESTURA DI BOLZANO * CONTROLLO TERRITORIO: «AGGRESSIONI SU AUTOBUS DI LINEA, DENUNCIATI ED ESPULSI TRE STRANIERI CLANDESTINI»

09.07 - mercoledì 29 maggio 2024

Capita spesso che le Pattuglie della Polizia di Stato impiegate presso la Squadra “Volanti”, nel corso delle ordinarie attività di prevenzione generale e di controllo del territorio, vengano richieste di prestare ausilio agli autisti degli Autobus in servizio di linea della S.A.S.A., nel quadro degli accordi di collaborazione definiti tra la Questura di Bolzano e la Società altoatesina che gestisce i trasporti pubblici.

Negli ultimi giorni, nello specifico, in due occasioni le Pattuglie della Polizia sono state chiamate ad intervenire in emergenza nel contesto di altrettante situazioni di criticità:

• nella tarda serata di venerdì gli Agenti della Squadra “Volanti” della Questura, su richiesta formulata nei pressi della pensilina di via Renon al numero di emergenza “112 NUE” da un autista della S.A.S.A., venivano inviati ad assistere il richiedente in quanto un individuo molesto e palesemente ubriaco, a bordo della Linea n. 35, stava creando fastidi e preoccupazione agli altri utenti. La pattuglia, si indicazioni dell’autista, non appena giunta sul posto notava il soggetto segnalato scendere e dirigersi a piedi verso la Stazione Ferroviaria. A quel punto gli Agenti di Polizia gli intimavano di fermarsi, ma costui – in seguito identificato per tale M.C., 25enne cittadino tunisino irregolare sul territorio nazionale e con svariati precedenti penali e/o di Polizia a suo carico, tra cui ubriachezza molesta, furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale – si sdraiava a terra ed iniziava a profferire minacce varie alternate a frasi senza senso. Mentre M. C. si trovava disteso a terra, l’autista del Bus riferiva ai Poliziotti di aver richiesto il loro intervento in quanto, poco prima, il predetto cittadino tunisino, molesto sin dalla sua salita sul mezzo pubblico, ad un certo momento, in preda all’ira, aveva lanciato all’interno del veicolo una bottiglia di vetro verso il separatore della cabina autista, infrangendolo. A quel punto gli Agenti, onde evitare ulteriori problematiche alla linea 35 della S.A.S.A., interrotta da oltre mezz’ora a causa dell’increscioso episodio, decidevano di accompagnare lo straniero presso gli Uffici della Questura, anche perché sprovvisto di documenti di riconoscimento. Qui, al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, M. C. veniva denunciato alla Procura della Repubblica in stato di libertà per getto pericoloso di oggetti, danneggiamento ed interruzione di pubblico servizio.

Nei suoi confronti il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori, in considerazione del pericolo provocato con il suo comportamento violento e dei precedenti a suo carico, ha emesso un Decreto di Espulsione dal Territorio Nazionale;

Sempre durante lo scorso fine settimana gli Agenti della Squadra “Volanti”, durante il normale pattugliamento lungo le vie della Città, nel transitare in Corso Libertà notavano l’autista dell’Autobus di Linea n.471 che cercava di attirare la loro attenzione tramite i fari abbaglianti del mezzo pubblico. Preoccupati da tale insolita richiesta d’aiuto, i Poliziotti fermavano la corsa dell’Autobus e vi salivano a bordo, per capire cosa stesse succedendo. Qui l’autista della S.A.S.A. – una donna – riferiva che sul mezzo pubblico erano saliti due soggetti che, con atteggiamenti violenti e provocatori, stavano creando caos e paura tra i passeggeri. Pertanto, gli Agenti facevano scendere dal mezzo i due individui – in seguito identificati per tali A.E.J. di anni 21 e H.M. di 19 anni, entrambi di nazionalità marocchina ed irregolari sul territorio nazionale – per poi trasferirli negli Uffici di Largo Palatucci. Qui, al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, i due sono stati denunciati per interruzione di pubblico servizio. Anche nei confronti di costoro il Questore, in considerazione del pericolo provocato con i loro comportamenti molesti e provocatori, ha emesso a loro carico altrettanti Decreti di Espulsione dal Territorio Nazionale.

“La collaborazione con S.A.S.A. rappresenta una importante sinergia finalizzata a prevenire e reprimere atti vandalici, comportamenti aggressivi e provocatori nonché forme di illegalità che vengono poste in essere approfittando della distrazione di chi viaggia – ha evidenziato il Questore Paolo Sartori –, nonché sanzionare eventuali comportamenti illeciti e situazioni di irregolarità che generano inquietudine mettendo in pericolo l’incolumità dei viaggiatori e degli autisti”.