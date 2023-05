MART – ROVERETO (TN) * “KLIMT E L’ARTE ITALIANA”: « PROROGATA LA MOSTRA FINO AL 27 AGOSTO, IN DUE MESI È STATA VISITATA DA 50 MILA PERSONE »

16.58 - lunedì 22 maggio 2023

Prorogata la mostra “Klimt e l’arte italiana”. Al Mart di Rovereto fino al 27 agosto. Già visitata da 50.000 persone in soli due mesi, la mostra “Klimt e l’arte italiana” segnerà la grande estate del Mart. Fino al 27 agosto.

Finora l’esposizione è stata premiata tanto dai turisti, che hanno approfittato delle vacanze pasquali e dei ponti di primavera, quanto dai residenti. Oltre al grande pubblico, la mostra segna il ritorno del turismo scolastico dopo la pandemia: in aumento gli ingressi con finalità didattiche e scolastiche.

Inaugurata lo scorso 15 marzo la mostra “Klimt e l’arte italiana” riunisce eccezionalmente i due capolavori italiani di Klimt: la “Giuditta II” e “Le tre età della donna”. Attorno a questo irripetibile binomio si sviluppa la prima mostra sull’influenza di Klimt sui grandi maestri del primo Novecento come Felice Casorati, Adolfo Wildt, Vittorio Zecchin e Luigi Bonazza. Pittori e scultori italiani che seppur con lo sguardo volto al linguaggio nordico, alle Secessioni di Vienna e di Monaco rielaborarono l’influsso klimtiano in modo autonomo e originale: i riferimenti sono visibili nei decori, nelle linee, nei colori e nello stile che finisce per mescolarsi alle caratteristiche artistiche locali, permettendo la nascita di nuove ricerche.

In mostra circa 200 opere illustrano un panorama vario e complesso, nel quale discipline diverse – dalla pittura alle arti decorative – convivono sotto il segno di un riconoscibile gusto sontuoso, seduttivo e decadente.