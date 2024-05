PAT * LAVORI COMUNE CAVIZZANA: «ALLARGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SP 38, PUBBLICATA LA GARA DA APAC»

08.40 - mercoledì 29 maggio 2024

Allargamento e messa in sicurezza per la sp 38 di Cavizzana. Pubblicata la gara da Apac. Si interviene su un tratto di oltre 200 metri della strada che collega l’abitato.

L’Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti ha avviato la procedura di gara per affidare i lavori di allargamento e rettifica della strada provinciale 38 di Cavizzana, in val di Sole (in sigla opera S-874 della Provincia autonoma di Trento). Un intervento, come precisa il presidente della Provincia, che permetterà di ottenere un percorso più fluido, scorrevole e sicuro, con migliori condizioni di visibilità e di manovra, a vantaggio dei residenti e di tutti coloro che percorreranno la strada.

Descrizione dell’opera

I lavori nel comune di Cavizzana, dal chilometro 1+475 al chilometro 1+695 della sp 38, prevedono la rettifica di una curva ed il contemporaneo allargamento del tratto di strada per uno sviluppo complessivo di circa 220 metri. La larghezza della carreggiata sarà portata dagli attuali 4,50 metri fino a 5,50 metri con opportuni allargamenti in curva, che porteranno la sezione fino ad una larghezza massima di 6,40 metri.

L’obiettivo è migliorare la sicurezza (la curva attualmente non garantisce visibilità) e la scorrevolezza dell’ultimo tratto della strada che porta all’abitato di Cavizzana.

Termine di esecuzione dei lavori: 104 giorni naturali consecutivi dalla consegna dei lavori.

Importo a base d’asta (comprensivo degli oneri della sicurezza): 419.914,26 euro.

Costo complessivo dell’opera (comprensivo di somme a disposizioni per imprevisti e altri oneri): 630.874,93 euro.

Termine per la presentazione delle offerte da parte delle imprese invitate: 2 luglio 2024, alle 12.00.