CONZATTI * REPLICA A PACCHER (LEGA): « PRIMA DI PARLARE DI SUDDITANZA PSICOLOGICA DEI SINDACI, SI INFORMI DI QUELLO CHE ACCADE NEL TERRITORIO »

15.01 - mercoledì 30 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Provinciali, Conzatti: “A Paccher forse sono sfuggite le dichiarazioni dei suoi amministratori sul territorio, forse parlare di sudditanza psicologica nei confronti della Giunta Fugatti è riduttivo”.

“Fanno sinceramente sorridere le affermazioni del Consigliere Paccher che, non sapendo come giustificare i loro metodi usati per la campagna “acquisti” messa in piedi per le provinciali, sceglie a mezzo stampa la via più facile, ovvero quella dell’attacco personale verso gli avversari di turno” – risponde così Donatella Conzatti, già Senatrice di Italia Viva, Coordinatrice regionale di Italia Viva Trentino e membro della cabina di regia nazionale, alle affermazioni del Consigliere Paccher (Lega).

“Evidentemente, e lo dico quasi con affetto, al Consigliere è sfuggito (forse volontariamente?) il video della Vicesindaca del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, Antonella Brunet, che dice testualmente di essere “stata buttata in campo” dalla sua Giunta a sostegno della lista Fugatti e che il passo indietro legittimo del suo Sindaco Daniele Depaoli ha fatto sì che “dovesse accettare per forza questa candidatura”, una candidatura che le “fa paura”. – continua Conzatti.

“Mi sento quindi in dovere di dare un suggerimento a Paccher: prima di parlare “di bizzarra teoria” a riguardo della sudditanza psicologica, evidente, dei sindaci verso la giunta Fugatti, conviene che si informi su quello che accade sul territorio, territorio che forse si è dimenticato di amministrare da anni.” – conclude Donatella Conzatti.