FABI * ECONOMIA: « LA DESERTIFICAZIONE, PIÙ DI 4 MILIONI DI ITALIANI SENZA BANCA / IN TN/AA 29 COMUNI SENZA SPORTELLI BANCARI (ELENCO COMPLETO ITALIA) »

Il 7% della popolazione italiana vive in territori dove non ci sono più agenzie bancarie: record in Piemonte (13,8%), ma il fenomeno è particolarmente marcato nel Mezzogiorno e nelle isole, dove l’11% degli abitanti non ha uno sportello bancario “sotto casa”. La Campania è la prima regione per numero di abitanti senza banca: sono 700mila.

Cresce il rischio di allontanare milioni di soggetti dal circuito legale della finanza e dell’economia. «La riduzione delle filiali sta creando e creerà non pochi danni al Paese e alla clientela delle banche, che potranno svolgere sempre meno il ruolo sociale a servizio di famiglie e imprese. Ma la classe politica non se ne preoccupa abbastanza» commenta il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni.

Banche:Fabi, 4 milioni di italiani in Comuni senza filiali ++ Pari al 7% della popolazione,paesi sono 3.062 (ANSA) – MILANO, 12 AGO – Oltre 4 milioni di italiani non hanno a disposizione una banca nel proprio comune di residenza una. E’ quanto emerge da una ricerca della Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi) che ha incrociato i dati statistici della Banca d’Italia e dell’Istat aggiornati a fine 2021. Il totale degli italiani che non dispongono di una filiale fisica di un istituto di credito sono residenti complessivamente in 3.062 comuni. Su un totale di 58,9 milioni di cittadini, sono dunque 4.131.416 quelli che vivono in territori in cui le banche sono assenti, pari al 7% della popolazione totale. (ANSA). LE 12-AGO-22 08:03

