DALZOCCHIO (LEGA) * AUTOSTRADA BRENNERO: « CHE INTENZIONI HA LA GIUNTA PAT SULLA CONNESSIONE INFRASTRUTTURALE TRA L’A22 E LA SPONDA ORIENTALE DEL LAGO DI GARDA? »

Mara Dalzocchio (Lega): che intenzioni ha la Giunta sulla connessione infrastrutturale tra l’A22 e la sponda orientale del lago di Garda?

Quest’oggi in Consiglio Provinciale la Giunta Fugatti – rispondendo ad una mia interrogazione riguardante la mobilità sulla sponda orientale del Lago di Garda (Trentino – Veneto), profondamente congestionata dai flussi turistici – ha confermato l’impegno della Provincia nel cercare una soluzione al problema, puntando ad un turismo sempre più sostenibile e vicino alle esigenze degli ospiti.

Infatti il Presidente ha ricordato che la Provincia di Trento e la Regione Veneto, dopo numerosi contatti, sono in procinto di formalizzare un Protocollo d’Intesa per l’“Individuazione di un modello di mobilità sostenibile e intermodale lungo la sponda orientale del lago di Garda”, che porti alla definizione di un modello di mobilità su cui orientare la futura programmazione di settore per l’area, mediante il confronto con tutti i soggetti che per differenti competenze ne risultino coinvolti. Ciò avverrà in particolare mediante la costituzione di un tavolo tecnico che vedrà coinvolti, oltre alla PAT e alla Regione Veneto, anche ANAS, RFI, A22, A4 e Navigarda, nonché i rappresentanti dei territori coinvolti.

La Giunta ha poi confermato la massima attenzione sul collegamento tra l’A22 del Brennero e la sponda orientale del Lago di Garda, chiarendo che è in fase di redazione uno studio di fattibilità per progettare una connessione viabilistica tra la Valle dell’Adige e la Sponda veneta del Lago di Garda, la quale contribuirebbe a decongestionare notevolmente il traffico e le code sulla SS240 del Lago di Loppio.

Ciò dimostra ancora una volta la vicinanza dell’Amministrazione Provinciale ai bisogni dei cittadini e degli operatori economici, nonché un’importante attenzione alla cura e alla tutela del nostro territorio. Avanti su questa strada!

Questo quanto dichiarato in una nota dal Capogruppo della Lega Salvini Trentino Mara Dalzocchio