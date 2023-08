SINISTRA ITALIANA – TRENTINO * APERTURA CPR: ATTOLINI, « I COLPI DI CODA SONO SEMPRE PERICOLOSI, RIPRISTINIAMO IN TEMPI BREVI UN’ACCOGLIENZA DIFFUSA »

14.10 - mercoledì 30 agosto 2023

I colpi di coda, si sa, sono sempre pericolosi. La giunta provinciale di destra, dopo aver indebolito in maniera consistente il sistema di accoglienza trentino, ora chiude la legislatura avviando la trattativa con il governo nazionale per l’apertura di un CPR, Centro di Permanenza per il Rimpatrio, in provincia, così come chiede Kompatscher per Bolzano. Il centro dovrebbe accogliere tutti i migranti che non fanno richiesta di protezione internazionale e quelli che ricevono il decreto di respingimento.

I CPR sono idealmente strutture di passaggio per chi non è cittadino comunitario e si trova sul nostro territorio senza permesso di soggiorno.

In realtà la mancanza di controlli, l’assenza di assistenza legale continuativa, la libertà di gestione lasciata ad ogni centro, fa di questi luoghi delle vere e proprie prigioni dalle quali non si esce in tempi brevi e si subiscono gravi privazioni della libertà personale, nello spregio delle garanzie costituzionali.

Sinistra Italiana del Trentino denuncia l’ipocrisia di questa manovra. L’accoglienza, oltre che dovere istituzionale, è un valore da difendere e da far necessariamente evolvere in integrazione. Oggi la solidarietà non basta più, anche se è ed è stata indispensabile per dare supporto, dignità, assistenza, aiuto concreto a chi si trova in situazione di estremo disagio.

Riconosciamo non solo a parole diritti umani e costituzionali fondamentali; evitiamo di aggravare condizioni di marginalizzazione rinchiudendo le persone in strutture di detenzione. Pretendiamo invece un insieme organico di servizi e di soluzioni per un soggiorno regolamentato e dignitoso e per la libera circolazione di chi arriva da noi fuggendo da situazioni di estremo disagio.Riprogettiamo e ripristiniamo in tempi brevi un’accoglienza diffusa, tale da responsabilizzare tutti gli attori coinvolti: i cittadini, gli amministratori e i migranti stessi.

Renata Attolini per l’Assemblea Provinciale di Sinistra Italiana