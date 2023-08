LISTA FUGATTI PRESIDENTE * AMMINISTRATIVE PAT: « MARISA LANZEROTTI, “LA MIA CANDIDATURA PER COSTRUIRE IL FUTURO, PARTENDO DALLE NOSTRE RADICI“ »

14.00 - mercoledì 30 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Marisa Lanzerotti di Romeno, Val di Non, residente a Grumo San Michele all’Adige sarà in campo con la Lista Fugatti Presidente. Lavoratrice autonoma nel campo dell’intermediazione immobiliare dal 1996, amministratore di condominio dal 2010. Marisa è una convinta sostenitrice per storia familiare dell’agricoltura, della cooperazione e delle associazioni quale comprova dei valori del Trentino: “Credo fermamente che le innovazioni necessarie al progresso della nostra collettività siano sostenute dalle radici profonde e operose del passato. Il presente che oggi viviamo e il futuro che vogliamo costruire non sarebbero possibili senza un passato di tradizione, di onestà, di laboriosità che nei secoli la nostra gente ha dimostrato”.

“Accolgo con entusiasmo la scelta di Marisa Lanzerotti – dichiara il Segretario e Capolista della Lista Fugatti Presidente, Achille Spinelli -. Con Marisa entra nella nostra squadra un elemento particolarmente legato al territorio e alla sua tenace e costante valorizzazione”.