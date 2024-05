MEDIASET – CANALE 5 * “STRISCIA LA NOTIZIA” * FESTIVAL SANREMO: « I “CONTI” NON TORNANO, È IL DIRETTORE ARTISTICO FINO AL 2026 MA LA CONVENZIONE TRA COMUNE E RAI SCADE NEL 2025»

17.54 - mercoledì 22 maggio 2024

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica “Rai Scoglio 24” in cui si parla del Festival di Sanremo dopo l’ufficializzazione di Carlo Conti direttore artistico e conduttore della kermesse per il biennio 2025-2026. Ma siamo proprio sicuri che Conti potrà restare per due anni? Secondo Pinuccio – che ha potuto vedere in esclusiva la famigerata convenzione tra il Comune di Sanremo e la tv di Stato per la gestione e l’organizzazione del Festival – i “conti” non tornano.

L’inviato del tg satirico ha scoperto infatti che la convenzione scade tra un anno e si chiede quindi come abbia fatto la Rai a contrattualizzare Conti per due anni, pagandolo – tra l’altro – con i nostri soldi. Inoltre, proprio perché il Comune di Sanremo, che è un ente pubblico, non ha mai pubblicato il bando per affidare la kermesse canora, a luglio potrebbe arrivare una sentenza che bloccherebbe anche il Festival 2025. E qualcuno potrebbe addirittura rivolgersi alla Commissione Europea, rivela Pinuccio, che aggiunge: «Abbiamo saputo che ci sono altre grosse emittenti intenzionate a prendere il Festival».

