PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * RECOVERY FUND: «KOMPATSCHER HA PARTECIPATO ALL’INCONTRO FRA REGIONI E GOVERNO, CHIESTA CHIAREZZA SU RUOLO PROVINCE AUTONOME »

Il presidente Kompatscher ha partecipato all’incontro fra Regioni e Governo sul Recovery Fund. Chiesta chiarezza su criteri di scelta e ruolo di Regioni e Province autonome.

Ammonta a 209 miliardi di euro, secondo le stime più recenti, la somma destinata all’Italia dall’Unione Europea per il cosiddetto Recovery Fund, lo strumento individuato dalla UE per riparare i danni economici e sociali causati dalla pandemia da Covid-19. Il piano di investimenti per uscire dalla crisi è stato al centro dell’incontro di questo pomeriggio (8 aprile) tra Regioni, Province autonome e Governo.

Alla videoconferenza, durante la quale era presente il premier Mario Draghi, ha partecipato anche il presidente Arno Kompatscher. “La Provincia di Bolzano – sottolinea il Landeshauptmann – ha elaborato un piano di investimenti da 2,4 miliardi di euro, suddivisi su 47 progetti che riguardano mobilità, formazione, sanità, sociale, transizione verde e digitale”.

Allineandosi alla linea comune scelta dalle Regioni, Kompatscher ribadisce che “la Provincia di Bolzano è in grado di investire queste risorse in maniera mirata ed efficiente, ma sono necessarie risposte chiare e urgenti da parte del governo sui criteri che verranno utilizzati nella distribuzione dei fondi, sul ruolo operativo di Regioni e Province autonome, e sulla tipologia di progetti che avranno la priorità. Da parte nostra – conclude il presidente altoatesino – c’è la massima disponibilità a contribuire al rilancio del paese, provato dalla crisi dell’ultimo anno, verso uno sviluppo improntato alla sostenibilità”.