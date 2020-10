CONSIGLIO PAT – ASSESSORE FAILONI RISPONDE AD OLIVI (PD) *: RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURE INVERNALI FOLGARIA: « IL SOSTEGNO DI 4,7 MILIONI AL PIANO INVESTIMENTI PROPOSTO NON È APPARSO RAPPORTATO ALLA SITUAZIONE AZIENDALE »

Gli elementi di debolezza e/o criticità del Piano industriale presentato da Folgariaski sono dovuti in primo luogo agli effetti della crisi sanitaria dovuta al Covid-19 sul sistema turistico e quindi sui flussi stimabili, giacché – in particolare per la stagione invernale entrante 2020/2021 – sono stati in certa misura sottovalutati. In secondo luogo, l’intervento in aumento di capitale in denaro dai privati prospettato è apparso come una cautela finanziaria che può limitare le eventuali ripercussioni finanziarie negative per la stagione 2020/2021, ma non un importo sufficiente per considerare anche il sostegno al significativo piano investimenti proposto (per complessivi Euro 4,7 milioni) che non è apparso dunque rapportato alla situazione aziendale, se considerata in ogni suo aspetto. Per quanto riguarda nello specifico il piano investimenti, si ritiene quindi che lo stesso debba essere suddiviso in fasi e comunque, se non per lo stretto necessario, rimandato a specifiche deliberazioni da assumersi di anno in anno.

Punto 3. Allo stato attuale si ritiene prioritario il processo di risanamento economico finanziario della Società di gestione degli impianti e piste dell’Altopiano, in conseguenza anche dell’emergenza sanitaria da COVID 19. Si è anche constatato che la proposta contenuta nel documento di Piano industriale 2020-2024 e nel documento di Budget 2020/21 è troppo ancorata al supporto pubblico. Non può infatti non essere considerato il quadro retrospettivo del massiccio programma di interventi eseguiti da Trentino Sviluppo fra 2014 e 2018 in acquisto assets e, prima ancora, delle finanze apportate in termini di partecipazione al capitale. Tutto ciò premesso e considerato, Trentino Sviluppo potrebbe considerare un intervento fino ad un massimo di 2 mln di euro in aumento di capitale, con conferimento di beni in natura (es. generatori neve), ma solo in uno stretto rapporto di proporzionalità rispetto agli altri interventi previsti. Per quanto riferito al credito preesistente (credito maturato da Trentino Sviluppo per canoni di locazione non pagati) è stato condiviso un rientro progressivo con un piano di pagamento dilazionato a rate.

Punti 4 e 5. Alla società è stata raccomandata la rinegoziazione del patto parasociale, in scadenza nel 2021, per il quale Trentino Sviluppo ha manifestato la propria indisponibilità ad un rinnovo sic et simpliciter, si tratta pertanto di ridefinire le eventuali condizioni per la rinegoziazione del patto parasociale. Allo stesso tempo si rimane in attesa di conferma di quanto sarà l’effettivo apporto in denaro (sottoscrizioni e versamenti) da parte di soggetti soci privati, oltre che della conferma dell’importo e dell’annualità di competenza dell’intervento da parte del Comune, mentre sono in corso le procedure per la valutazione peritale dei beni oggetto di potenziale conferimento da parte di Trentino Sviluppo.