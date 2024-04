RAI 1 – “ LINEA VERDE LIFE “ * « A SPASSO TRA MONUMENTI E STORIA, LISA ISOARDI E MONICA CARADONNA VISITERANNO ROMA » (7/4 – 12.25) »

11.42 - venerdì 5 aprile 2024

“Linea Verde Life” questa settimana racconterà Roma. Elisa Isoardi e Monica Caradonna sabato 6 aprile alle 12.25 su Rai 1, andranno alla scoperta della Città Eterna, tra archeologia e natura. Visiteranno il Parco archeologico del Celio e il Museo della Forma Urbis, racconteranno la riqualificazione del parco Marconi, andranno in visita al canile di Muratella e incontreranno l’unica arrotina di Roma. E poi ancora, curioseranno nell’orto spaziale nel centro Enea di Casaccia, faranno una gita a Tivoli, per godere la bellezza di Villa d’Este e scoprire come nascono i contenitori monouso in polpa di cellulosa. Non mancherà l’appuntamento con il buon cibo, tra ricette di stagione, prodotti caratteristici e un dolce finale fresco e sfizioso.