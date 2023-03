PATT * COMMISSIONE DEI DODICI: MARCHIORI E OSSANNA, « MIGAZZI RAPPRESENTA UNA NUOVA GENERAZIONE DI TECNICI, IN GRADO DI PORTARE L’AUTONOMIA VERSO SFIDE FUTURE »

08.04 - martedì 14 marzo 2023

PATT: “Per il posto vacante in Commissione dei 12 depositato il nome di Matteo Migazzi”. È quello di Matteo Migazzi il nome scelto e depositato dal PATT per andare a coprire il posto in Commissione dei Dodici rimasto vacante dopo le dimissioni di Ugo Rossi avvenute nei giorni scorsi. “Migazzi ha tutte le carte in regola per incidere nelle scelte delicate che spettano alla Commissione paritetica”.

Commentano il Segretario Marchiori e il Capogruppo Ossanna che aggiungono: “Matteo Migazzi coniuga il giusto mix di novità ed esperienza e rappresenta una nuova generazione di tecnici in grado di portare l’Autonomia verso le sfide future: dopo la fase della strutturazione delle Istituzioni autonomistiche partita nel 1948, quella del pacchetto iniziata nel 1972 e della riforma istituzionale del 2001, dopo il grande lavoro svolto sulle competenze in capo al nostro sistema, cresciute a dismisura fino a trasformarci in un “piccolo Stato”, siamo giunti ad una nuova fase in cui ci si dovrà confrontare ancora di più con il tema delle risorse, con quello dell’Autonomia differenziata delle altre Regioni e, soprattutto, con la necessaria capacità di interloquire con il Governo nazionale per poter garantire tutto ciò che abbiamo conquistato in questi decenni, dimostrando di essere sempre più efficienti e vicini ai bisogni delle persone”.

“In questa situazione Matteo Migazzi è, a nostro modo di vedere, la figura giusta per la Commissione dei 12. Il suo curriculum di tutto rispetto l’ha portato a relazionarsi non solo con le istituzioni autonomistiche, ma anche con quelle nazionali ed europee (come capo della Segreteria del Presidente della delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, esperienza utile per la nostra realtà euroregionale).

Uomo super partes, non può essere ascritto ad alcun partito, ha collaborato con due amministrazioni locali: quella di Ugo Rossi, per il quale è stato membro della segreteria, e di Arno Kompatscher, per il quale è stato Capo di Gabinetto in Regione. Sempre in campo regionale, attualmente ricopre la carica di Amministratore Delegato di Pensplan Centrum Spa, ma ha anche una solida formazione giuridica in diritto pubblico e, professionalmente, è avvocato associato presso uno studio legale specializzato in materie fiscali e tributarie”. “Il PATT – concludono Marchiori e Ossanna – Partito al quale ancora a inizio legislatura era stato attribuito il posto in Commissione dei 12, propone al Consiglio provinciale un nome pienamente titolato a sedere nella commissione paritetica. Lo fa spendendo una figura che non è legata ai partiti, senza alcun giochetto per le “careghe”, consapevole che questo sia il nome più rappresentativo in cui potersi riconoscere. Una scelta di garanzia per tutti”.

Simone Marchiori

Segretario politico PATT

Si allega Curriculum Vitae di Matteo Migazzi