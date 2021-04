RETE 4 – “ DRITTO E ROVESCIO “ * GIOVEDÌ 15 APRILE: « OSPITE DI PAOLO DEL DEBBIO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE VENETO, LUCA ZAIA »

Il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia sarà ospite di Paolo Del Debbio a “Dritto e Rovescio” domani, giovedì 15 aprile – in prima serata, su Retequattro. Tra i temi affrontati, l’avanzamento della campagna vaccinale in questa settimana, considerata decisiva anche per prendere decisioni rispetto al possibile allentamento delle misure anti-Covid, la situazione economica delle categorie più colpite e le strategie da mettere in campo per salvare la stagione estiva.

A seguire, ancora ampio spazio al tema delle riaperture, che già stanno avvenendo in altri Paesi e che sono auspicate da molti anche in Italia a fronte dei numeri dei contagi e degli ospedalizzati in miglioramento. Focus, inoltre, sulle proteste di piazza che hanno coinvolto tutte le città italiane nei giorni scorsi, sfociando talvolta in momenti di forte tensione.

E poi, un’intervista a tutto tondo a Mauro Corona e a Sandra Milo e un dibattito in merito alle categorie a cui dare la precedenza nelle vaccinazioni: dopo la decisione del commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo di procedere per età, immunizzando subito la popolazione più fragile, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha annunciato invece di voler continuare per categorie, dando priorità ai settori economici, tra cui quello del turismo. Se ne parlerà con il vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola.

Tra gli ospiti della puntata anche: la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini, i deputati Alessia Morani (Pd) e Andrea Del Mastro (FdI).