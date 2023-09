RAI 1 * “ PORTA A PORTA “: « CONDUCE BRUNO VESPA, DA MARTEDÌ 12 SETTEMBRE »

13.56 - lunedì 11 settembre 2023

L’informazione protagonista della seconda serata di Rai 1: dal 12 settembre riapre il salotto televisivo più noto e importante. I protagonisti della stagione politica, i personaggi del mondo finanziario, dell’imprenditoria e del sindacato continueranno a confrontarsi sul rilancio del Paese e sulle misure necessarie per la salute economica e sociale. Bruno Vespa seguirà il dibattito politico interno, ma anche quello internazionale in vista delle elezioni europee di giugno 2024. E, come sempre, ci sarà spazio anche per la cronaca, l’attualità, il costume e i nostri stili di vita.