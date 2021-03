PAOLI (LEGA) * CONFERENZA CONSULTORI EMIGRATI TRENTINI NEL MONDO: « RINGRAZIO I COLLEGHI DELLA MAGGIORANZA PER LA MIA NOMINA, CERCHERÒ DI SVOLGERE AL MEGLIO L'INCARICO »

Ringrazio i miei colleghi di maggioranza in Consiglio Provinciale per la nomina che mi hanno conferito presso la Conferenza dei Consultori. Il Consultore – secondo quanto previsto dalla legge provinciale 12/2000 – è il referente della Provincia Autonoma di Trento, che rappresenta le collettività trentine nel mondo e collabora al conseguimento dei fini della legge in materia di emigrazione.

Si tratta di un’attività il cui scopo è rappresentare un costante punto di riferimento per mantenere i rapporti con gli emigrati trentini, con le associazioni, con gli organismi rappresentativi dell’emigrazione italiana, con le autorità locali, con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari italiani, con gli istituti italiani di cultura; inoltre contribuisce alla formulazione e all’attuazione degli interventi della Provincia, nonché alla verifica di congruità e di efficacia degli interventi stessi e delle relative spese da sostenersi all’estero.

Si tratta di un incarico delicato e ricco di responsabilità che cercherò di svolgere al meglio, in modo profittevole per curare l’attività di collegamento tra il Trentino e le varie comunità di nostri concittadini all’estero, oltre che sviluppare relazioni utili alla valorizzazione e conoscenza del Trentino nel mondo.

Questo quanto dichiarato in una nota dal Consigliere provinciale Denis Paoli.