COPPOLA (MISTO) – INTERROGAZIONE * MONTE BONDONE (TN): « GARE DI AUTO PERICOLOSE ED INQUINANTI, LA PAT ED IL COMUNE DI TRENTO INTENDONO SOSPENDERLE? »

05.28 - venerdì 07 ottobre 2022

Interrogazione a risposta immediata n. 3981 Dopo la corsa automobilistica Trento-Bondone e quella dei Sette tornanti, lo scorso fine settimana è stata la volta dell’Italian Drift touge trophy DT17.

Il monte Bondone è stato teatro ancora una volta di una manifestazione che ha sollevato molto malumore fra i residenti per la prolungata chiusura della strada, ma anche per il rumore assordante dei motori, anche nelle ore notturne. Ma soprattutto ancora una volta la strada si è rivelata pericolosa sia per la sicurezza dei piloti che degli spettatori assiepati lungo la strada.

Anche in questa gara si è verificato un incidente che ha coinvolto uno spettatore, per fortuna senza gravi conseguenze. Inquinamento acustico, inquinamento dell’aria alla faccia della tanto decantata sostenibilità ambientale. E non si tratta solo di cattiva organizzazione. Se in passato ad opporsi a questo tipo di manifestazioni erano “i soliti ambientalisti” contrari al rumore e all’odore insopportabile di idrocarburi, oggi a protestare sono semplici cittadini che vivono e risiedono sulla montagna di Trento.

Chiedo al Presidente della Provincia se non intenda valutare con il Comune di Trento di sospendere le gare automobilistiche sul Monte Bondone che sono pericolose, inquinanti e altamente impattanti per la popolazione e anche per i numerosi animali selvatici che popolano quella montagna.

*

Cons. Lucia Coppola

=

Foto di Andrea Dalmonech