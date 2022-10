ZENI (PD) – INTERROGAZIONE * DIRIGENTE MACCANI – GIUDICE LAVORO: « LA GIUNTA È CONSAPEVOLE DI ESPORRE LA PAT AD ULTERIORI RIPERCUSSIONI GIUDIZIARIE E CONTABILI?

05.20 - venerdì 07 ottobre 2022

Interrogazione a risposta immediata – Rispetto alla vergognosa vicenda della rimozione del Dirigente del Servizio di Polizia amministrativa della Provincia – perché non connivente rispetto ad alcune decisioni relative all’organizzazione di un concerto e dopo la netta pronuncia del Giudice del Lavoro, che ha condannato la Provincia a reintegrare il lavoratore – la Giunta provinciale ha ottemperato alle disposizioni di tale sentenza, salvo poi spostare nuovamente il Dirigente, accampando la scusa della rotazione nei ruoli dirigenziali ed eludendo così, di fatto, l’ordine del Giudice.

Si interroga pertanto la Giunta provinciale per sapere se la stessa è a conoscenza del dovere istituzionale di rispettare le sentenze della Magistratura e se è consapevole di esporre la Provincia, agendo come ha agito, ad ulteriori ripercussioni giudiziarie, oltre che contabili.

*

avv. Luca Zeni