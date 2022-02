CONFCOMMERCIO – TRENTINO * ANACI: « RINNOVATO IL CONSIGLIO DIRETTIVO, ALLA PRESIDENZA GILBERTO MAGNANI AFFIANCATO DAL VICEPRESIDENTE PAOLO SAVERIANO »

14:54 - 15/02/2022

Assemblea elettiva di ANACI – Si è tenuta ieri lunedì 14 febbraio l’Assemblea associativa per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo di Anaci Trentino.

In apertura dei lavori, sono state illustrate le attività svolte dall’Associazione nel corso dell’ultimo mandato, ed in particolare gli ottimi obiettivi raggiunti per rispondere alle sfide poste dalla pandemia. Tra questi, è stata sottolineata la tempestività nell’organizzazione di un’offerta formativa di qualità che ANACI Trentino ha garantito, in tempi brevissimi, anche grazie alla partnership con Confcommercio Trentino.

Risultati che, ha ricordato il Presidente Magnani, non devono andare dispersi in quanto “la formazione da remoto rappresenta un valido strumento per ottimizzare i tempi e conciliarli con quelli del nostro lavoro in ufficio”.

Inoltre, nel corso dei lavori assembleari, dopo l’approvazione del bilancio, i soci hanno approvato all’unanimità la volontà di mantenere invariata la quota Associativa ANACI Trentino per il 2022, in segno di sostegno verso i propri associati.

Nel programma elettorale che il Presidente Magnani ha illustrato, hanno trovato spazio una serie di iniziative volte a migliorare la qualità del lavoro del professionista, dalla formazione certificata di tutti i propri associati, all’agevolazione dei più efficienti strumenti di lavoro e studio che le moderne tecnologie informatiche mettono a disposizione oggigiorno. Tra i punti cardine del prossimo mandato, inoltre, vi è l’impegno del Consiglio Direttivo a favore del passaggio generazionale. Il Presidente ha infatti sottolineato l’importanza di scommettere sui giovani e di investire sulle loro potenzialità, anche al fine di prepararli a ricoprire in futuro gli incarichi previsti dallo Statuto con il bagaglio di competenze necessario.

In seguito, si sono esplicate le procedure di voto per l’elezione delle cariche sociali provinciali per il prossimo mandato. Con grande soddisfazione, è stata riconfermata all’unanimità la fiducia per il Consiglio Direttivo uscente. Gli associati hanno riconosciuto il grande impegno profuso dai colleghi, che hanno lavorato intensamente per gli interessi dell’associazione. Alla presidenza di ANACI Trentino Gilberto Magnani, affiancato dal vicepresidente Paolo Saveriano, mentre Katia Castellan viene riconfermata tesoriere.

Tra i Consiglieri eletti e riconfermati : Fabio Ianes, Stefano Lapiana, Elvira Terragnolo, Emanuele Trinchero – mentre Francesco DelloIacono, con il sostegno di tutta l’Assemblea, verrà indicato come possibile figura per la candidatura alla presidenza regionale.

È stato inoltre nominato il Collegio dei Revisori dei Conti, che vede la riconferma di Giovanni Giacomoni, affiancato dai giovani Diego Avancini e Mattia Chini; il Collegio dei Probiviri, infine, limitatamente alla quota nomine di competenza provinciale, sarà composto da Barbara Ciola e Franco Mazzucchi.