GRUPPO FDI – COMUNE TRENTO * SERVIZI AI CITTADINI: « CHIUSURA SPORTELLI CIRCOSCRIZIONI, L’AMMINISTRAZIONE CHIARISCA LE SUE INTENZIONI »

CHIUSURA SPORTELLI CIRCOSCRIZIONI: L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE CHIARISCA LE SUE REALI INTENZIONI!

Pare sia emersa in queste ore la volontà da parte dell’Amministrazione Comunale di chiudere gli sportelli Circoscrizionali aperti al pubblico di Ravina-Romagnano e Mattarello, sicuramente un segnale che lancerebbe ulteriori ombre sul futuro dei servizi offerti ai cittadini dai presidi dislocati sul territorio.

Numerose sono state le perplessità avanzate nei mesi passati in maniera trasversale dai Consiglieri delle Circoscrizioni ma anche dai vari Presidenti, circa l’impossibilità di garantire un’apertura regolare degli uffici a causa della mancanza di personale. L’Assessore Franzoia ha parlato in più occasioni di una riorganizzazione degli uffici Circoscrizionali, ma quanto recentemente appreso, seppur come “voce di corridoio”, lascia presagire un ridimensionamento e non una riorganizzazione.

Come Fratelli d’Italia abbiamo sempre sostenuto la necessità di far recuperare un ruolo centrale alle Circoscrizioni cittadine, oramai relegate dalle ultime Amministrazioni Comunali di centrosinistra ad una sorta di “parerificio” per decisioni già prese.

Ricordiamo le quasi 400 firme raccolte solo un paio di mesi fa con una petizione popolare dalla Consigliera Circoscrizionale di Fratelli d’Italia del Bondone, petizione che chiedeva la riapertura degli uffici della Circoscrizione attualmente ancora chiusi.

Insomma, quello dei servizi sul territorio, risulta un tema particolarmente sentito dai cittadini. Riteniamo quindi doveroso a questo punto un chiarimento da parte dell’Amministrazione Comunale, circa le reali intenzioni in merito al futuro degli uffici Circoscrizionali dislocati sul territorio comunale e dei servizi ad essi collegati.

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.